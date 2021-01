Primim din partea unor locatari de pe strada Progresului din Baia Mare o scrisoare în care îşi exprimă nemulţumirea legată de zgomotul din zona patinoarului amenajat în Parcul Mara, mai ales seara. Ei spun că la poluarea fonică contribuie şi chioşcurile din parc.

Mai jos scrisoarea integrală a băimăreanului

“Buna ziua,

Stim ca primarul incerca sa ofere cetatenilor din Baia Mare posibilitate de divertisment chiar si in conditii de pandemie, si este interesant ca cu aceasta ocazie a desfiintat parcarea de la Parcul Mara in ciuda lipsei acute de locuri de parcare in zona si s-a facut un patinoar, administrat de o firma PRIVATA.

Totusi, poluarea fonica pentru locatarii blocurilor de pe Progresului este de nesuportat, mai ales spre seara cand cei de la patinoar incep sa dea Radio Virgin cât mai tare, genul de muzica a acelui post de radio fiind cel putin discutabil, nu de putine ori avand deseori expresii licentioase etc., fiind si multi copii pe patinoar.

La poluarea fonica mai contribuie si chioscurile din parc.

In prezent sunt cu totul alte conditii fata de piata din Centrul Vechi, unde acum pe Progresului si Unirii sunt blocuri de locuinte chiar efectiv in imediata apropiere a locatiilor de divertisment.

Am facut diverse plangeri si au fost complet ignorate.

Poate ne ajutati ca autoritatile sa reconsidere pe viitor amplasarea de asemenea obiective pe viitor, nimeni acum nu atrage atentia operatorilor patinoarului si chiscurilor asupra poluarii fonice. Insistam pe respectarea legii 121/2019 privind poluarea fonica, care contine efectiv un punct specific privind locurile publice, inclusiv parcurile, plus ca sunt blocuri de locuinte in imediata apropiere.

Consideram ca toti cetatenii orasului totusi merita tratati cu respect, nu credem ca atatea familii, printre care si multi batrani si copii, sa fie toti chinuiti timp de 2 luni.

Atragem atentia de asemena ca nu de putine ori nu se respecta absolut DELOC distantarea fizica, nici pe patinoar, nici la casa de bilete si nici pe margine, mai ales in contextul aparitiei si la noi a noii tulpini de coronavirus, mult mai usor de transmis.

Multumim mult.

Cu deosebita consideratie, locatarii de pe Progresului“