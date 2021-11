Elevii, preșcolarii, profesorii, învățătorii și angajații din școli, inclusiv personalul nedidactic, vor face teste de salivă de două ori pe săptămână, a explicat ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu. Acesta a anunțat când vor ajunge aceste teste în școli.

Sorin Cîmpeanu a declarat că testele folosite în școli sunt cele pe bază de salivă.

„Sunt convins că înainte de a ajunge aceste teste în școli vom avea și o procedură de administrare a acestor teste care de data aceasta sunt cunoscute pentru că licitația tocmai s-a încheiat și se cunoaște exact tipul de test care va fi utilizat”, a declarat Sorin Cîmpeanu la Sinteza Zilei.

Cu privire la părinții care refuză orice formă de testare, ministrul Educației insistă că este vorba doar despre niște teste non-invazive, care se fac printr-o picătură de salivă.

”Sunt situații de aceste fel, și eu primesc foarte multe solicitări, de cele mai multe ori antagonice, nu au fost numeroase acele solicitări pe care le-am primit personal cu privire la refuzul utilizării unor teste non-invazive care am văzut că sunt folosite foarte bine, de mult timp, în statele din vestul Europei și sunt chiar auto-administrate. Deci nu sunt deloc invazive, nu văd de ce ar deranja testarea printr-o picătură de salivă.

Dar totuși, un minim instructaj vom avea nevoie din partea autorităților sanitare. Sunt convins că ele nu vor fi refuzate, deși am primit semnale că se refuză orice formă de testare”, a mai spus ministrul Educației.

Testele vor ajunge curând în școli

Ministrul Educației spune că a primit asigurări că testele vor ajunge foarte curând în școli.

„Am discutată zilnic, inclusiv astăzi, sunt în curs de finalizare a achiziției, luni înțeleg că vor semna contractele subsecvente cu IGSU, au la dispoziție 5 zile pentru depunerea scrisorilor de garanție, iar primul lot are un termen de livrare între 1 și 5 zile. Ca să vă răspund, nu săptămâna următoare, săptămâna cealaltă, am fost asigurat că vor ajunge aceste teste pe bază de salivă în școli”, a anunțat Sorin Cîmpeanu.

Școlile încep de luni cu prezență fizică, dar nu pentru toți elevii

Va fi introdusă o condiţie pentru ca şcolile să poată funcţiona normal, respectiv gradul de vaccinare al personalului din unitatea de învăţământ. Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a declarat joi seară la Antena 3 că doar 54% din şcolile din România au rata de vaccinare peste 60%.

Vacanță școlară nu va fi prelungită, iar elevii se vor întoarce fizic la școală, acolo unde condițiile epidemiologice şi sanitare o permit.

„Pragul de 60% este acela care se conturează în urma discuțiilor cu INSP, Ministerul Sănătății, CNSU și cu toți cei implicați în decizie”, a spus Cîmpeanu.

Acest prag de 60% a fost și o solicitare a reprezentanților profesorilor prin sindicatele din învățământul preuniversitar și a reprezentanților elevilor prin Consiliul Național al elevilor, a precizat ministrul.

„Această valoare de 60% va trebui să fie confirmată într-o hotărâre CNSU și mai apoi să facă obiectul modificării și completării ordinului comun ministrul Educației – ministrul Sănătății. Toate aceste lucruri ar trebui să se întâmple în așa fel încât mâine dimineață să anunțăm regulile clare pe care vor funcționa școlile din România”, a menționat ministrul Educației.

Ministrul Educaţiei: 54% din şcolile din România au rata de vaccinare 60%

Conform raportărilor de vineri privind rata de vaccinare în toate școlile și grădinițele din România, peste 60% se încadrează doar 54% din școli și grădinițe.

„În paralel cu această condiție vor rămâne în vigoare toate regulile din ordinul comun ministrul Educației – ministrul Sănătății, practic la apariția unui caz de infectare într-o clasă se suspendă prezența fizică în clasă, la apariția unui număr mai mare de jumătate din numărul de clase din școală se suspendă prezența fizică în întreaga școală. Sunt regulile care sunt deja cunoscute”.

Sorin Cîmpeanu: Mâine vom anunța regulile clare pentru școli

„Dacă o școală are rată de vaccinare mai mare de 60%, dar are motive pentru care nu poate asigura protecția sanitară solicită trecerea în online, iar solicitarea va fi aprobată de către Inspectoratul Școlar Județean”, a mai spus Sorin Cîmpeanu, joi seară, la News Hour with CNN.

Elevii și profesorii vor fi testați de două ori pe săptămână, a adăugat ministrul.