CS Știința Electro Sistem Baia Mare a tras linie după sezonul competițional 2021, şi și-a făcut bilanțul rezultatelor și și-a alcătuit topurile. A fost un an greu, marcat în special de restricțiile cauzate de pandemie, dar acest fapt nu a fost un impediment major în pregătirea sportivă și obținerea de rezultate deosebite în acest an în competițiile de orientare sportivă.

Sportivul anului 2021 în cadrul clubului băimărean a fost declarat ALEXANDRA ROMAN, care a obținut 16 medalii naționale și o medalie internațională. Deşi este doar o junioară, ea a participat de mai multe ori în categoriile de tineret și chiar de seniori elită unde a avut rezultate foarte bune. A reprezentat cu cinste Romania, făcând parte din loturile naționale de orientare-schi și orientare în alergare. Merită amintită și evoluția foarte buna a sportivului CĂTĂLIN VĂDEAN, care a avut și el rezultate deosebite, 12 medalii naționale și alte 3 internaționale. De altfel, în ultimii ani, cei doi sportivi și-au disputat supremația în cadrul clubului sportiv Știința Electro Sistem Baia Mare.

193 de medalii la toate categoriile de vârstă în cadrul campionatelor naționale și Cupe a României, peste 200 de medalii cucerite în alte competiții de nivel naţional, interjudețean sau regional, 10 medalii obținute la Campionatele Europene de Sud Est, un loc 6 la Campionatele Europene de Juniori de orientare-schi precum și 12 sportivi care au reprezentat Romania la competițiile internaționale de orientare-schi și orientare în alergare este bilanțul cu care clubul băimărean a încheiat acest sezon competițional în cele trei ramuri ale orientării: în alergare, pe schiuri și cu mountain bike-ul. În plus, 7 sportivi și cei doi antrenori ai clubului au fost incluși în topurile alcătuite de Direcția Județeană de Sport și Tineret Maramureș.

Topurile alcătuite de CS Știința Electro Sistem Baia Mare sunt următoarele:

Clasament general Feminin:

1. Alexandra Roman

2. Andreea Manu

3. Tania Sabou

Clasament general Masculin:

1. Catalin Vadean

2. David Hreniuc

3. Alexandru Biro

Topul tinerelor speranțe:

1. Man Antonia

2. Maiker Carla

3. Manu Cristian

Mii de mulțumiri tuturor celor care au făcut posibil să se obțină aceste frumoase rezultate: antrenorilor Lucia Pop și Istvan Sebestyen, sportivilor și părinților lor. Mulțumim pentru sprijinul acordat de către SC Electro Sistem SRL (prin director general Ștefan Blasko), B&K Electro System (prin d-na Liliana Blasko) și CS Știința Baia Mare (prin director Zamfir Mesaros). Mulțumiri se aduc și școlilor din care fac parte sportivii si care au susținut elevii în practicarea sportului de performanță.

Informaţii furnizate de CS ȘTIINȚA ELECTRO SISTEM BAIA MARE