Ludovic Orban, președintele PNL, a participat în Baia Mare la un fel de miting electoral pentru lansarea candidaților la primăria celor două municipii și la Consiliul Județean Maramureș.

Printre multele minciuni și prostii debitate în fața liberalilor mascați, Orban a ținut neapărat să se facă de râs, așa că a adus vorba despre celebrul drum expres Petea-Baia Mare, care, susține aiuritul nației, ar fi început în 2008, când el era ministru al transporturilor, dar nu s-a finalizat nici astăzi.

„Am zis că dacă s-au înțeles Guvernul României cu Guvernul Ungariei pe un asemenea proiect am zis să ne apucăm de treabă. Am suflecat mânecile, am făcut licitație, am semnat contractul pentru realizarea studiului de fezabilitate, am semnat documentația tehnico-economică în ședință de Guvern și am pregătit banii pentru 2009 ca să realizăm acel drum expres. Asta se întâmpla în 2008. (…) Din păcate, din 2008 până astăzi acest drum expres nu s-a realizat. Dacă atunci ar fi fost votat PNL, acel drum expres era gata de cinci ani de zile” le-a spus Orban privitorilor săi.

Printre privitori și ascultători,sigur s-au aflat și oameni care știu prea bine că drumul respectiv a rămas doar în mapele lui Marinel Kovacs, Mircea Man sau Zamfir Ciceu, foști președinți ai CJ Maramureș, cu toții liberali de frunte, dar lucrările n-au început niciodată. Așa că, dacă tot a vrut să arate cu degetul spre cineva vinovat, principalele ținte erau cei trai crai galbeni, colegi de partid cu el. Unde mai pui că după muzicantul Mandolină la conducerea ministerului de resort a venit un alt liberal, sătmăreanul Ovidiu Silaghi, om de-a locului, dar nici el n-a făcut nimic.

Noi, cei de aici, știm prea bine că nu se putea face nimic fără voința celor de la centru, acuzele de acum a lui Orban fiind doar minciuni electorale care n-au nimic de-a face cu realitatea. Omul minte de îngheață Săsarul, aruncă vina pe alții, se laudă că liberalii ar fi putut face lucrarea, dar românii i-au ales pe alții, așa că drumul a rămas doar o amintire.

Vinovați nu sunt Kovacs, Man, Ciceu sau Zetea, ci premierii și miniștri care au condus țara pentru că au scos drumul de pe lista cu priorități invocând mereu motive penibile. În schimb, dacă tot a vorbit Mandolină despre mandatul său din fruntea Transporturilor, să-i reamintim ceea ce ar fi trebuit să-i spună judecătorii, dar aceștia amână de câțiva ani să pronunțe sentința într-un dosar în care actualul premier este inculpat.

Șică Mandolină, dacă ar fi un om corect n-ar fi scos un cuvânt despre cacealmaua liberală legată de drumul expres, pentru că, dacă ar fi vrut cu adevărat să-l facă, mă rog, măcar să-l înceapă, ar fi procedat la fel cum a făcut cu proiectul Transalpina.

În aprilie 2008, Compania de Autostrăzi a scos la licitație proiectul pentru modernizarea Transalpina, iar Romstrade, firma lui Nelu Iordache, a câștigat contractul în valoare de 345,4 milioane de euro. Dar ce avantaj a avut câștigătorul? CNADNR a ales metoda creditului furnizor – deci constructorul obține banii de lucrare dintr-un împrumut bancar, execută lucrările, iar ulterior statul le decontează.

Drumul respectiv, cel puțin la acea dată, era inutil și exorbitant de scump, motiv pentru care nici nu se afla printre obiectivele prioritare. Comparativ, drumul expres Petea-Baia Mare, era din o mie de motive mai important din punct de vedere economic, pentru că lega nord-vestul țării cu autostrada din Ungaria și deschidea cale liberă spre Europa. Orban a ales drumul de agrement care nu duce nicăieri, pompând în el aproape 350 de milioane de euro, bani ce nu se vor amortiza nici peste un secol.

De ce a făcut asta mincinosul șef din Palatul Victoria? Să cităm câteva pasaje din raportul Curții de Conturi, capitolul 2.5.1. ca să înțelegem de ce ministrul Orban a fost trimis în judecată, după ce a prejudiciat statul cu peste 300 de milioane de lei:

„Nu au existat suficiente elemente credibile, reale şi fundamentate care să justifice demararea obiectivului de investiții”;

„După ce opțiunea a fost făcută, derularea investiției a cumulat în practică, în mod inexplicabil, aproape toate tipurile de vulnerabilități, disfuncționalități și deficiențe constatate de audit în activitatea specifică a companiei”;

„Transalpina” nu se regăsește printre obiectivele naționale prioritare, reglementate prin Legislația primară (OG 16/1999/ LG nr.1/2002, LG 203/2003 și LG 363/2006), fiind o inițiativă a conducerii MTI și a celei a CNADNR, din anul 2008;

„Inițierea și aprobarea proiectului au fost făcute în condițiile în care numeroase obiective cuprinse în programele și proiectele prioritare și de interes public național și în programele anuale de investiții ale companiei nu fuseseră demarate (…) în majoritatea cazurilor motivația fiind aceeași, adică insuficiența surselor de finanțare”;

„Necesitatea proiectului de investiții nu a fost în mod real fundamentată, din punctul de vedere al importanței, al economicității, eficienței și eficacității activității”.

Nu erau bani pentru numeroase obiective de interes național, inclusiv de drumul Petea-Baia Mare, dar liberalul mincinos susține în fața maramureșenilor că a prins în buget fondurile necesare! Minte cu nerușinare, în realitate, pentru o șosea de agrement a făcut demersuri pentru un credit furnizor din care, conform procurorilor DNA și a Corpului de Control al primului-ministru, el și patronul Nelu Iordache și-au tras partea, aproape 300 milioane de lei!

Dosarul Transalpina a demarat abia în luna mai, 2014, în el fiind vizate cele două personaje principale ale fraudei. Surprinzător, după ce Ludovic Orban a trecut cu arme și muniție în tabăra viitorului președinte mut de la Cotroceni, Tribunalul București, prima instanță, i-a achitat pe cei doi presupuși infractori.

Procurorii DNA care au instrumentat dosarul nu s-au lăsat, au declarat recurs și dosarul s-a mutat la Curtea de Apel, unde se tot judecă de atunci. Și sigur se va judeca până ce mincinosul nației nu va mai fi premier, că până atunci se pare că nimeni nu are curaj să-l judece pentru faptele săvârșite.

Ce bine se potrivesc acestui Păcală liberal, versurile lui Adrian Păunescu:

„Se minte cum nu s-a mințit niciodată,

E multă minciună la noi pe pământ,

Sunt false recursuri şi nu-i judecată,

Balanța cea veche-a dreptății s-a frânt.

Dar, hai, să mințim fără nicio rușine,

Dar, hai, să mințim în direct și-n răspăr,

Că poate prin rău vom ajunge la bine,

Minciuna supremă va fi adevăr”.

Grigore Ciascai