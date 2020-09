Tinerii fermieri vor putea concesiona până la 50 de hectare de teren agricol de la stat, a decis Guvernul, însă doar câteva sute de agricultori vor beneficia de această măsură.

Terenul liber pe care îl are statul la dispoziție însumează 8.800 de hectare cât o fermă de mari dimensiuni.

Vasile Cenușaru are o fermă de animale dar nu are şi pământ pe care să cultive nutreţul. Aşa că a arendat 70 de hectare de teren pe care a pus porumb şi lucernă. Proprietarii pământului îi cer 84 de mii de lei pe an.

Vasile Cenușaru, agricultor: ”Nu că am economisi, dar am învesti în altele, în utilaje, în altceva, să ne facem munca mai uşoară, să ne modernizăm un pic, să putem să mergem mai departe. Aşa banii se duc vă daţi sema, în arendă”.

Fermierii sub 40 de ani, cu studii în domeniul agricol, primesc şansa de a concesiona teren la un preţ mai mic, de la stat. Decizia a fost luată în ultima şedinţă de Guvern şi se adaugă finanţării nerambursabile de până la 50 de mii de euro pentru tinerii fermieri.