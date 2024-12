Tineri cu sufletul mare, proiect din drag pentru cei mai puțini norocoși

Asociația Pentru Dezvoltarea Maramureșului, împreună cu Kaira Models, inițiază an de an, în preajma sărbătorilor de iarnă proiectul „𝐂𝐔𝐓𝐈𝐀 𝐌𝐄𝐀 𝐃𝐄 𝐏𝐀𝐍𝐓𝐎𝐅𝐈 𝐕𝐀 𝐅𝐈 𝐀 𝐓𝐀!”

Numele proiectului face referire directă atât înspre modă, cât și înspre iubire. Explicit, pe parcursul anului în cadrul agenției Kaira Models se derulează o mulțime de proiecte care implică defilare și prestației scenică, modelele având nevoie de o pereche de pantofi, cutia acestora fiind pusă deoparte până la finalul anului. În luna decembrie modelele sunt invitate să-și pregătească cutia de pantofi și să așeze în aceasta daruri pentru un copil. Implicarea este voluntară, niciodată obligatorie, tocmai pentru a încuraja tinerii să vină în acest proiect din proprie inițiativă și dorință.

Proiectului s-au alăturat și diverși privați, care prin donațiile făcute către Asociației Pentru Dezvoltarea Maramureșului fac fericite aproximativ 20 de familii aflate într-o situație financiară mai puțin favorabilă.

„Încercăm pe cât posibil să acoperim toate nevoile materiale și sperăm să mai culegem câteva zâmbete de la părinți, îmbrățișări de la copii și câte-o vorbă bună de la bunici! Dacă în primul an a fost implicată în proiect o mână de oameni, anul acesta suntem bucuroși pentru câți oameni cu suflet am putut aduce împreună prin acest proiect. De la an la an, fiind o comunitate și mai bogată, iar cadourile fiind tot mai multe și frumos împachetate, darămite dăruite. Suntem bucuroși, fiindcă prin forțele noastre și cu ajutorul lui Dumnezeu reușim să trăim asemenea momente. Nu e prea ușor să le calci pragul acestor familiile, încărcătura emoțională fiind una profundă, iar învățăturile fiind pe măsură. Dar apar conștientizarea și recunoștință, pentru ceea ce ai și cum conviețuiești. Proiectul ”𝐂𝐔𝐓𝐈𝐀 𝐌𝐄𝐀 𝐃𝐄 𝐏𝐀𝐍𝐓𝐎𝐅𝐈 𝐕𝐀 𝐅𝐈 𝐀 𝐓𝐀!” ne aduce mai aproape unii de alți, ne umple inimile de iubire și mintea de lecții adevărate, văzute și simțite în locuri străine.” – anunță Raluca Buda, fondatoarea Kaira Models și vicepreședinte în cadrul Asociației Pentru Dezvoltarea Maramureșului.