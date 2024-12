Dacă nu știți motivele pentru care ați fost trădați de colegul vostru, vi le spunem noi: Totul se rezumă la bani și la propriile interese! Așa sunt politicienii, fără principii, dar cu găuri în buzunare și oricât ar avea, vor tot mai mult!

În continuare redăm comunicatul Partidului Verticala Nouă!

„Partidul Verticala Nouă a votat împotriva majorării taxelor locale pentru 2025

Stimați cetățeni,

În contextul dezbaterilor și a voturilor din ședințele Consiliul Local desfășurate în zilele de 19.12.2024 și 20.12.2024, privind creșterea taxelor locale pentru anul 2025, dorim să clarificăm poziția oficială a partidului nostru și să aducem lumină asupra evenimentelor care au avut loc.

Partidul Verticala Nouă a luat o decizie fermă de a vota împotriva proiectelor de creștere a taxelor

locale, bazându-ne pe următoarele considerente:

1. Actuala administrație cheltuie în mod nejustificat sume uriașe din bugetul local, direcționând

fondurile către proiecte supradimensionate, care nu servesc intereselor reale ale cetățenilor.

2. Am identificat și prezentat în cadrul ședinței de consiliu trei proiecte majore, pentru care se alocă în mod nejustificat peste 50 de milioane de lei.

3. În această perioadă dificilă, considerăm că orice creștere a poverii fiscale asupra cetățenilor este inacceptabilă, mai ales în absența unui management financiar responsabil din partea administrației locale.

În timpul ședinței din 19.12.2024, am luat cuvântul pentru a justifica votul negativ al echipei noastre, subliniind risipa financiară și nevoia urgentă de responsabilitate în gestionarea bugetului local: ”Partidul Verticala Nouă se opune creșterii taxelor și impozitelor pentru băimăreni, având următoarea motivație:

1. Anul 2025 va fi un an foarte dificil și consider că nu este momentul potrivit de creștere a taxelor

și impozitelor.

2. Primarul nu are un plan de reducere a cheltuielilor, dimpotrivă merge pe aceleași măsuri adoptate de vechiul primar prin a face investiții supraevaluate, voi da doar două exemple:

a) renovarea cinematografului Dacia pentru o sumă de 70 milioane, când în privat se construiește pentru maximum 10 -15 milioane, cu alocarea de la bugetul local a unei sume de 17 milioane;

b) achiziția de autobuze pentru URBIS în care, din cauza modului în care s-a făcut achiziția publică, municipiul urmează să mai plătească 13 milioane.

Așadar, din 2 proiecte, municipiul pierde 30 milioane (17 milioane de la renovare cinematograf

Dacia + 13 milioane de la URBIS) .

3. Salubritatea menajeră a orașului, din cauza deciziilor luate de fostul primar, de a nu plăti la termen facturile scadente către DRUSAL, a dus la penalități cu titluri executorii în valoare de 30 de milioane, ce ar trebui să fie recuperați de la factorii decizionali care au decis să nu se plătească la termen.

În concluzie, sunt de părere că propunerile pe care le avem nu sunt potrivite, așadar Verticala Nouă se opune și va da un vot negativ.”

Clarificări privind votul consilierilor Verticala Nouă

Din păcate, unul dintre consilierii partidului nostru a ales să nu respecte decizia partidului și a votat în favoarea creșterii taxelor, împotriva intereselor cetățenilor și a liniei stabilite de echipa noastră.

Menționăm cu fermitate că ceilalți doi consilieri ai Partidului Verticala Nouă au votat contra proiectelor de creștere a taxelor, în deplină conformitate cu decizia partidului și angajamentul asumat față de cetățeni.

Răspuns la reacțiile și dezinformările apărute

Am observat că anumite partide concurente au profitat de această situație pentru a denigra partidul nostru, insinuând că am sprijinit creșterea taxelor. Această afirmație este falsă. Poziția noastră oficială a fost și rămâne una fermă: ne opunem creșterii taxelor și susținem o administrare transparentă și responsabilă a banilor publici.

Anchetă internă în desfășurare

Pentru a clarifica pe deplin situația și pentru a înțelege motivele care au dus la abaterea domnului Cornel Varga de la decizia partidului, am demarat o anchetă internă. Scopul său este de a descoperi cauzele acestei situații și de a lua măsurile necesare pentru a preveni astfel de incidente pe viitor.

Vă vom ține la curent cu privire la evoluția și concluziile acestei anchete, în spiritul de transparență și onestitate ce ne-a caracterizat dintotdeauna.

Angajamentul nostru pentru cetățeni

Partidul Verticala Nouă își reafirmă angajamentul de a reprezenta interesele cetățenilor și de a lupta pentru responsabilitate, integritate și cheltuirea eficientă a fondurilor publice.

1. Vom analiza în continuare modul în care se utilizează bugetul local și vom aduce în atenția publicului orice situație de cheltuieli nejustificate.

2. Vom lua măsuri interne pentru a ne asigura că toți consilierii noștri respectă valorile și idealurile

partidului, urmărind întotdeauna bunăstarea băimărenilor.

Suntem aici pentru voi și rămânem deschiși la dialog. Dacă aveți întrebări sau doriți să ne transmiteți opiniile voastre, ne puteți contacta la adresa de email contact@v9.ro”