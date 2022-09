Detasamentul de Pompieri „Cpt. Marchis Adrian” Baia Mare a intervenit in Seini la un accident rutier in urma caruia au rezultat 9 victime (8 adulti si un copil). S-a intervenit cu un echipaj de descarcerare, un echipaj TIM SMURD, un EPA SMURD si 7 ambulante SAJ. 4 persoane au ramas incarcerate si au fost extrase de catre echipajul de descarcerare. Toate victimele au fost transportate la spital, constiente.



Tot in aceasta dimineata, un alt accident rutier in Tg. Lapus. In accident au fost implicate 4 persoane, dar doar 3 au fost transportate la spital (un adult si 2 minore de 14 si 9 ani). In cazul acestui accident au intervenit 2 echipaje medicale( 1 EPA SMURD si 1SAJ).