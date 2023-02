Sâmbătă, 4 martie, de la ora 19.00, pianistul și compozitorul neoclasic Teo Milea va susține un recital la Sala ATP Tech Center Baia Mare.

În peste 400 de concerte de muzică clasică, susținute în țară și străinătate, Teo Milea a interpretat bucățile altor compozitori. Din 2012, el a schimbat macazul muzical și a cântat propriile compoziții. A reușit ca, în scurt timp, să se poziționeze ca reper în muzica neoclasică, crossover, și să devină unul dintre artiștii preferați ai publicului tânăr din România, care umple sălile în care concerta.

Teo Milea a avut colaborări cu Opera din Viena și a fost invitat să concerteze pe scenele mai multor Festivaluri internaționale: ”Altres Musiques” (Benicassim), Jazz Gărâna și JazzTM. A fost primul pianist din lume invitat să-și interpreteze propria muzică la sediul Comandamentului NATO din Bruxelles și primul pianist care a urcat pe scena Festivalului Internațional de Balet din Dortmund.

Teo Milea va susține recitalul din 4 martie pe un pian premium, Bösendorfer VC 280. Bösendorfer este unul dintre cei mai vechi și apreciați producători de piane din lume. Compania înființată în 1828 a devenit în 1839 furnizorul oficial de piane pentru curtea Împăratului Austriei, primind titlul de “Imperial and Royal Piano Purveyor to the Court”. Așa că poftiți la regal!

Biletele se pot achiziționa de pe https://tiroll.ro.

Evenimentul este organizat de Asociaţia One Sound, sponsor principal fiind Sepultura Impex.