Prin cele 21 de servicii sociale acreditate, Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare a oferit sprijin și ajutor pentru 2.442 de persoane aflate în dificultate, din care 459 au fost refugiați ucraineni.

În anul 2022, Organizația Caritas a privit dificultățile ca provocări, în locul problemelor s-a concentrat pe soluții, doar astfel a reușit să continue să furnizeze servicii sociale în contextul pandemiei, crizei energetice și a războiului din țara vecină. Eforturile organizației depuse în vederea îmbunătățirii calității vieții persoanelor vulnerabile au fost sprijinite de parteneri interni și externi, persoane fizice și juridice prin proiecte comune, sponsorizări, donații și feedback-uri pozitive. Organizația aduce mulțumiri și pe această cale tuturor persoanelor care au sprijinit activitatea sa socială în cursul anului trecut. De asemenea, Caritas le mulțumește reprezentanților mass-media pentru că au informat regulat și corect cititorii lor în legătură cu activitatea organizației.

Activitatea socială are întotdeauna și rezultate obiective, concrete. Acestea sunt comunicate de către Caritas publicului la începutul fiecărui an în forma unui raport de activitate. Iată care au fost cele mai importante realizări în principalele sale domenii de activitate.

Domeniul serviciilor sociale destinate copiilor

Centrele pentru copii ale Caritas din Satu Mare, Ardud, Turulung și Baia Mare au asigurat servicii cu caracter pedagogic, psihologic și social pentru 455 de preșcolari și școlari proveniți din medii defavorizate.

Neprelungirea stării de alertă a făcut posibilă derularea de activități cu participarea a unui număr mai mare de copii, precum și organizarea unor programe comune cu alte centre ale Caritas și cu unitățile școlare partenere. După o pauză de doi ani, au repornit lecțiile de percuție la „Casa Prieteniei” și în luna august a avut loc și tradiționalul concert de tobe al centrului.

Pe lângă programul „CoFa” („Copil și Familie”) și „Șansa mea” care contribuie an de an la diversificarea activităților asigurate de centrele de copii ale Caritas, în 2022, organizația a reușit să lanseze un proiect major având ca titlu: „Conexiune Interetnică”. Proiectul este implementat de Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare în calitate de promotor și Primăria Comunei Turulung, alături de Școala Gimnazială Turulung, în calitate de parteneri, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este determinarea tinerilor romi și a actorilor locali din Turulung să-și crească capacitatea de intervenție în propria comunitate.

Domeniul serviciilor sociale destinate persoanelor cu dizabilități

În anul 2022, Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare a furnizat servicii sociale pentru 289 de copii și adulți cu dizabilități.

Ieșirea din starea de alertă a avut un efect benefic și asupra programelor oferite copiilor cu dezvoltare atipică și cu dizabilități. Anul trecut, Centrul de reabilitare „Sfântul Iosif” din Satu Mare și Centrul de reabilitare Carei au marcat împreună Ziua Copilului și au fost organizate și tradiționalele ateliere de creație înainte de sărbătorile creștine, la care, alături de copiii beneficiari ai celor două centre au fost prezenți și membrii lor de familie.

În jur de 150 de pedagogi au participat în luna octombrie, la Satu Mare, la conferința de încheiere a proiectului Erasmus+ „Terapie asistată de roboți educativi pentru copii cu dizabilități”. Proiectul a fost implementat de Centrul de reabilitare „Sfântul Iosif” al Caritas, în parteneriat cu Fundația „Csodavár” (Budapesta, Ungaria) și Fundația „Talentum Cassoviensis” (Cașovia, Slovacia). Obiectivul proiectului a fost să ofere idei și inspirație psihopedagogilor și părinților în utilizarea roboților educativi în terapia copiilor cu dizabilități. Un rezultat important este lansarea paginii de web Robooks, accesibilă gratuit, în patru limbi: română, maghiară, slovacă și engleză.

Odată cu ameliorarea situației pandemice s-a diversificat și paleta de programe oferite de Centrul pentru viață independentă pentru persoane adulte cu dizabilități „Casa Perla” din Homorodu de Jos. Beneficiarii unității au fost în excursii, au vizitat orașul și chiar și Târgul de Crăciun.

Domeniul serviciilor sociale destinate persoanelor în vârstă – programe pentru seniori și îngrijire la domiciliu

Pentru organizație a fost o reușită importantă că în luna decembrie 2022, activitatea Centrului său de zi pentru vârstnici „Sfântul Iacob” din Satu Mare a fost apreciată de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale ca model de bune practici.

Anul trecut, Caritas a finalizat cu succes implementarea a două proiecte POCU. La finalul lunii iunie, organizația a încheiat proiectul „Împreună pentru vârstnicii noștri!”, implementat la Baia Mare. Pe durata proiectului, prin cele patru servicii sociale furnizate, un număr de 196 de vârstnici băimăreni au primit sprijin, din care 134 au depășit situația de vulnerabilitate dată de izolarea la domiciliu.

În luna august s-a încheiat proiectul „Implicat și activ la vârsta înțelepciunii”, implementat de Direcția de Asistență Socială Satu Mare (DAS), în calitate de aplicant principal și Asociația Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare, în calitate de partener. În cadrul acestui proiect au fost înființate două servicii sociale noi: Centrul de zi pentru vârstnici de pe aleea Jiului care funcționează sub egida DAS și Masa pe roți, serviciu social care face parte din structura Caritas. În cele 25 de luni de furnizare a serviciilor, 197 de vârstnici au primit sprijin, din care 157 au depășit situația de vulnerabilitate dată de izolarea la domiciliu, segregarea socială.

Centrele de îngrijire la domiciliu ale organizației din Satu Mare, Ardud, Carei și Sighetu Marmației au oferit și în anul 2022 îngrijirea necesară pentru seniorii cu boli cronice. Anul trecut, Centrul de îngrijire la domiciliu „Sfântul Carol” din Sighet a funcționat cu sprijinul Asociației „Cunoaște-i Nu Discrimina”. Datorită acestui parteneriat, centrul a avut un an cu rezultate frumoase.

În cursul anului trecut, Organizația Caritas a avut 612 beneficiari de vârsta a treia.

Domeniul serviciilor sociale de suport și intervenție

Numărul beneficiarilor acestui domeniu a crescut semnificativ în anul 2022. Motivul a fost, pe de o parte, că a crescut numărul persoanelor aflate în dificultate care s-au adresat organizației pentru sprijin, iar pe de altă parte, Caritas s-a implicat activ în ajutorarea refugiaților ucraineni încă din primele zile. Numărul total al beneficiarilor ai acestui domeniu a fost de 1.086, din care 459 au fost refugiați ucraineni.

Cantinele sociale și serviciile de masa pe roți din Satu Mare și Baia Mare ale organizației au pregătit regulat prânz gustos semenilor aflați în nevoie. Centrul de Resurse pentru Integrare Socială și Profesională din Satu Mare a acordat persoanelor aflate în dificultate atât sprijin imediat, cât și pe termen mediu, fiindu-le alături în procesul de depășire a situațiilor de criză.

În ajutoarea cetățenilor ucraineni care s-au confruntat cu lipsuri din cauza războiului, Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare s-a implicat pe mai multe planuri. În primul rând, a oferit ajutor, servicii sociale și cazare temporară pentru ucrainenii care s-au refugiat în România. Paralel, organizația și-a asumat un rol și în ameliorarea dificultăților pe care le-au întâmpinat cetățenii rămași în Ucraina. În cadrul acțiunii inițiate de UDMR Satu Mare, Caritas, alături de Serviciul de Ajutor Maltez, s-a implicat în colecta organizată în vederea ajutorării semenilor nevoiași din Beregovo. În cursul anului, prin intermediul organizației Caritas au ajuns în Ucraina 30 de tone de alimente, articole de igienă și alte bunuri de primă necesitate provenite din colecte organizate de partenerii Caritas din străinătate.

Proiectul „Apel de urgență pentru Ucraina”, implementat de Organizația Caritas, finanțat de Rețeaua Caritas Internaționalis prin Confederația Caritas România a făcut posibilă ajutorarea refugiaților cazați în Sighetu Marmației, Baia Mare, Satu Mare și în localitățile din apropierea acestor municipii.

Eforturile organizației depuse în vederea îmbunătățirii condițiilor de viață a oamenilor ucraineni a fost recunoscută atât de Primăria Municipiului Satu Mare, cât și de Primăria Municipiului Sighetu Marmației.

Planuri noi

În anul 2023, organizația și-a propus să deschidă un nou centru social acreditat, să îmbunătățească calitatea serviciilor oferite prin modernizarea echipamentelor de lucru, și ceea ce este cel mai important și totodată cel mai greu în fiecare an, să asigure fără întrerupere, la obișnuitul nivel de calitate furnizarea serviciilor sociale pentru toți beneficiarii săi – ne-a informat directorul adjunct al Caritas, Zsolt Lieb-Nemes.