Simona Halep a câștigat turneul de la Wimbledon, sâmbătă, după ce a învins-o pe americanca Serena Williams în finală cu 6-2, 6-2. Halep a obþinut al doilea său titlu de Mare Șlem din carieră după unul dintre cele mai bune meciuri din carieră, după o victorie în doar 55 de minute în fața fostului lider mondial.

Simona Halep (27 ani), numărul șapte mondial, a pierdut un singur set în drumul către al doilea titlu de Grand Slam, în fața Mihaelei Buzărnescu, în turul al doilea, primul său titlu de Mare Șlem fiind câștigat în 2018, la Roland Garros.

Halep, care jucat a cincea finală de Grand Slam, după trei la Roland Garros și una la Australian Open, s-a impus în fața uneia dintre cele mai bune jucătoare din istoria tenisului, Serena având șapte titluri la Wimbledon (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016) și 23 de Mare Șlem în carieră. Williams a jucat anul trecut finala la All England Club și la US Open.

„Niciodată nu am jucat un meci mai bun. A fost cel mai bun meci. Am lucrat mult pentru a ajunge aici, pentru a juca în fața Curții Regale. Am avut emoții înainte de meci, dar am știut că nu e timp de așa ceva. Am intrat pe teren și am dat tot ce am putut. E ceva special și nu voi uita niciodată această zi. A fost visul mamei mele, spunea că dacă vreau să fac ceva în tenis, trebuie să câștig Wimbledon. Îi mulțumesc mamei mele!

Am lucrat mult pentru a schimba planul de joc, nu a fost ușor, aici nu prea pot alerga la fel de mult, dar am început să simt jocul, să știu ce să fac cu mingea. Abia aștept să mă întorc la anul. Părințilot, familie… Vă mulțumesc! Nu aș fi aici fără voi. Fără voi, nici nu m-aș fi născut. Echipei mele, lui Darren Cahill. Vă mulțumesc mult! Aș vrea să-i mulțumesc țării mele, pentru că mă susține oriunde aș juca. A fost uimitor. A fost o onoare să câștig la Wimbledon!”, a declarat Simona Halep, la finalul meciului cu Serena Williams.

„Simona a jucat excepțional. A fost de necrezut nivelul ei! Când o jucătoare e la acest nivel, trebuie doar să îți scoți pălăria și să o feliciți pentru ceea ce realizează. Eu mă bucur de acest sport. Îmi place să joc aici. E cu adevărat entuziasmant. Echipa mea e minunată. Le mulțumesc tuturor pentru sprijinul pe care mi l-au oferit de-a lungul timpului”, a declarat Serena Williams la final.