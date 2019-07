Simona Halep (7 WTA) intră în luptă în al treilea Mare Şlem al anului luni. Organizatorii au programat-o pe româncă pe Terenul 1 al complexului, de la ora României 15:00. Adversară îi va fi Aliaksandra Sasnovich (Belarus; 37 WTA), împotriva căreia Halep nu a mai jucat până acum.

România are parte de o reprezentare numeroasă pe tabloul feminin de la Wimbledon. În prima zi, pe terenurile din Marea Britanie vor lua startul nu mai puţin de 6 sportive. Teoretic, cel puţin, cele mai grele dueluri le au Gabriela Ruse (venită din calificări), Ana Bogdan şi Sorana Cîrstea. Ele vor da peste adversare cu performanţe remarcabile în circuit şi cu poziţii foarte bune în ierarhia WTA.

Meciurile româncelor, luni:

Sorana Cîrstea (76 WTA) vs. Amanda Anisimova (SUA; 26 WTA)

Ana Bogdan (134 WTA) vs. Johanna Konta (Marea Britanie; 29 WTA)

Mihaela Buzărnescu (47 WTA) vs. Jessica Pegula (SUA; 74 WTA) – după ora 15.00 (terenul 6)

Simona Halep (7 WTA) vs. Aliaksandra Sasnovich (Belarus; 37 WTA)

Monica Niculescu (113 WTA) vs. Andrea Petkovic (Germania; 70 WTA)

Gabriela Ruse (177 WTA) vs. Julia Goerges (Germania; 18 WTA)

Al treilea român care va intra în competiţie luni este Marius Copil, locul 84 ATP, care va da piept în primul tur cu argentinianul Guido Pella, locul 26 ATP, în al treilea meci de pe terenul 17.