Nu au cazut precipitatii in judet, in cursul zilei de ieri. Sectoarele de drumuri nationale sunt curate si uscate in zona de campie, de deal și de munte. Sunt tronsoane de drum partial umede in pasurile montane (zona inalta de munte).

Temperaturi scazute in cursul noptii trecute -3 grade Celsius la Cavnic si Targu Lapus, -1 grad celsius la Borsa, Ocna Sugatag si Sighetu Marmatiei. In zona montana inalta a fost semnalata ceata. La Vf.Iezer au fost -7 grade Celsius. Vremea va fi astazi in judetul nostru apropiata de normalul termic al perioadei, dar rece in cursul noptii si al diminetii. Cerul va fi variabil. Vantul va sufla slab la moderat, cu unele intensificari in zona montana inalta.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 9 si 12 grade, iar cele minime intre -3 si 2 grade.