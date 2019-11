Acțiunea de curățenie în municipiul Baia Mare continuă în forță. În cursul după-amiezii de joi, 31 Octombrie, s-a intervenit pe Craica, acolo unde s-au adunat munții de gunoaie.

”Ordine și curățenie în Baia Mare este demersul cu care am pornit acum câțiva ani, împreună, la drum. Am avansat mult, însă mereu este loc de mai bine. Luni am dat startul unei curățenii generale de toamnă. Am început cu mașinile abandonate pe care le ridicăm și vom continua până ce pe domeniul public nu va mai fi nici o rablă. Multe astfel de acțiuni vom derula în această perioadă, unele vor fi adevărate surprize pentru cei care au greșita impresie, spre exemplu, că am glumit când am spus că demolăm garajele neconforme.

Continuăm acum cu tradiționala deja curățenie a zonelor controversate din orașul nostru. Am dat astăzi, de la prima oră, startul acțiunii de curățenie și igienizare a zonei Craica. Evident, cei care au dus greul acestei acțiuni au fost tocmai cei care întrețin acolo această debandadă. Monitorizați de echipe mixte, formate din polițiști locali, asistenți sociali și asistenți comunitari, „înarmați” cu lopeți, mături și sprijiniți de reprezentanții Municipiului Baia Mare, prin utilajele puse la dispoziție, oamenii au adunat gunoaiele care s-au strâns în ultima perioadă. Vine iarna acum, însă anul viitor, după mulți ani, soarele va răsări pentru multe zone din orașul nostru, zone unde am venit cu proiecte mult așteptate și care, din motive care nu țin de mine, încă nu au putut fi puse în practică. Însă 2020 va fi un an bun pentru Baia Mare. Să nu ziceți că nu v-am spus!”, a preciat Cătălin Cherecheș, primarul municipiului Baia Mare.