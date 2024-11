Salvamontiștii intervin în zona Criva, M-ții Maramureșului, pentru găsirea unui cetățean ucrainean de 29 ani despre care nu se mai știe nimic de ieri de la ora 14.00.

Tatăl lui, aflat în România, a dat alarma, iar mama lui, din Ucraina, a transmis niște date extrem de confuze cu privire la eventuala locație în munte a băiatului, locație care de asemenea va fi verificată.

Din păcate, băiatul de 29 ani nu are semnal la telefon, nu a sunat el personal la 112 pentru a putea fi localizat și ajutat și în plus are și probleme medicale care cu siguranță nu îl ajută în tentativa lui de a coborî din munte.

Vremea în M-ții Maramureșului s-a înrăutățit, temperaturile sunt cu „minus”, iar din cauza ceții temperatura resimțită ajunge să fie cu câteva grade mai coborâtă.

Salvatorii montani vor ridică drona cu termoviziune pe văile care coboară din vârf în speranța că vor putea identifica ceva și în funcție de rezultatele din drona vom dispune plecarea unor echipe de suport în teren.

La acțiune participă și un echipaj al Poliției de Frontieră Valea Vișeului, structura din cadrul ITPF Sighetu Marmației.

Actualizare: Tânărul ucrainean de 29 ani a fost găsit adăpostindu-se într-un foișor unde de-altfel a petrecut toată noaptea trecută.

A fost coborât din munte și predat echipajului medical venit insprijin și în aceste momente este monitorizat și verificată starea de sănătate.

Ulterior va fi preluat de autoritățile competențe pentru procedurile care se impun în astfel de cazuri.

Acțiune încheiată. Salvatorii montani se vor retrage la baza Salvamont.