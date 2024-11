Prin OUG nr. 107/2024 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul gestionării creanțelor bugetare și a deficitului bugetar pentru bugetul general consolidat al României în anul 2024, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 905 din 06 septembrie 2024, au fost aprobate o serie de măsuri fiscale, cunoscute sub denumirea de „amnistia fiscală”.

Aceste măsuri se aplică pentru toate categoriile de debitori cum ar fi persoane fizice sau juridice, de drept public sau privat, asocieri și alte entități fără personalitate juridică, persoane fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii liberale, unități administrativ-teritoriale sau subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipilui București ori instituții publice, astfel cum sunt definite prin legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și prin Legea nr. 273/2006 privind finnațele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, după caz.

Facilitățile fiscale constau în anularea parțială a debitelor și a accesoriilor aferente, respectiv pentru debitele reprezentând obligații bugetare principale restante la data de 31 august 2024, inclusiv.

Dobânzile, penalitățile și toate accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31 august 2024 inclusiv, se anulează dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute în ordonanță.

Totodată, la art. XVII sunt prevăzute bonificațiile de care beneficiază contribuabilii plătitori de impozit pe profit, precum și contribuabilii plătitori de impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, bonificație de 3% care se acordă din impozitul pe profit anual și din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, aferente anului fiscal 2024, respectiv anului fiscal modificat care începe în anul 2024, după caz.

Prin OMF nr. 5521/2024 publicat în Monitorul Oficial nr. 944 din 19 septembrie 2024 s-a aprobat Procedura de anulare a unor obligații bugetare, măsuri instituite prin art. I-XIV și XVI din OUG nr. 107/2024.

Astfel, datornicii care vor să beneficieze de anularea unor obligații bugetare, respectiv a obligaţiilor de plată accesorii și/sau a unui procent din obligațiile bugetare principale, după caz, vor trebui să depună o notificare la ANAF, până pe data de 25 noiembrie 2024 inclusiv. Notificarea se va depune:

a) la registratura ANAF, în cazul persoanelor fizice care nu sunt înrolate în serviciul Spațiu privat virtual;

b) prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în cazul persoanelor fizice care nu sunt înrolate în SPV;

c) prin intermediul serviciului SPV.

După ce va primi notificarea, ANAF:

a) va face analiza îndeplinirii de către debitor a obligațiilor declarative potrivit vectorului fiscal până la data depunerii notificării. În cazul în care se constată că debitorul nu și-a îndeplinit obligațiile declarative, organul fiscal îl îndrumă;

b) efectuează stingerile, compensările și orice alte operațiuni necesare în vederea stabilirii cu certitudine a obligațiilor bugetare ce constituie condiție pentru acordarea facilității fiscale.

După depunerea notificării, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, ANAF va emite și va comunica datornicilor decizia referitoare la obligațiile de plată accesorii și certificatul de atestare fiscală.

Toți contribuabilii cu datorii restante la data de 31 august 2024 pot beneficia de facilitățile fiscale de anulare a dobânzilor, penalităților, accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale stabilite prin OUG 107/2024, astfel:

Pasul 1 – Anularea dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31 august 2024 inclusiv, în cazul contribuabililor care datorează la această dată atât obligații bugetare accesorii, cât și obligații bugetare principale.

În acest caz, pentru a beneficia de măsura anulării accesoriilor, contribuabilii trebuie să plătească obligațiile bugetare principale restante la 31 august 2024 inclusiv, să achite obligațiile curente (cele născute după 1 septembrie 2024), să depună toate declarațiile fiscale și să depună cererea de anulare a accesoriilor până la data 25 noiembrie 2024 inclusiv, sub sancțiunea decăderii.

Pasul 2 – Anularea dobânzilor, penalităţilor şi a tuturor accesoriilor aferente diferenţelor de obligaţii bugetare principale declarate suplimentar de debitori prin declaraţie rectificativă, cu scadenţă anterioară datei de 31 august 2024 inclusiv.

În acest caz, contribuabilii care consideră că sunt erori în sumele declarate inițial pot depune declarație rectificativă prin care să declare obligațiile suplimentare și pot beneficia de anularea accesoriilor aferente obligațiilor declarate suplimentar dacă plătesc aceste obligații, precum și obligațiile curente (cele născute după 1 septembrie 2024), depun toate declarațiile fiscale și depun cererea de anulare a accesoriilor până la 25 noiembrie 2024 inclusiv, sub sancțiunea decăderii.

Pasul 3 – Anularea dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 august 2024 inclusiv, dacă la această dată contribuabilul datorează doar accesorii, iar obligațiile bugetare principale au fost stinse.

În acest caz, pentru a beneficia de măsura anulării accesoriilor, contribuabilii trebuie să plătească obligațiile curente (cele născute după 1 septembrie 2024), să depună toate declarațiile fiscale și cererea de anulare a accesoriilor până la 25 noiembrie 2024 inclusiv, sub sancțiunea decăderii. Totodată, în situația în care dobânzile, penalitățile și toate accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale principale au fost stinse după data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, respectiv după data de 6 septembrie 2024, acestea se anulează și sunt supuse restituirii.

Pasul 4 – Anularea dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 august 2024 inclusiv, stabilite prin decizie de impunere emisă ca urmare a controlului fiscal, care este în curs de derulare la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgență.

În acest caz, contribuabilii care la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență au în derulare un control fiscal pot beneficia de anularea accesoriilor aferente obligațiilor stabilite suplimentar de organul de control dacă plătesc aceste obligații până la termenul de plată stabilit în decizia de impunere și dacă depun cererea de anulare a accesoriilor în termen de 90 de zile de la data comunicării deciziei de impunere, indiferent dacă acest control a fost finalizat până la data de 25 noiembrie 2024 sau ulterior acestei date.

Pasul 5 – Anularea unor obligații fiscale principale în cazul persoanelor fizice.

Pentru persoanele fizice care înregistrează obligații bugetare principale restante la data de 31 august 2024 inclusiv, în cuantum mai mic de 5.000 lei inclusiv, achitate în procent de 50% până la data depunerii cererii de anulare, dar nu mai târziu de 25 noiembrie 2024, se acordă:

a) anularea unui procent de 50% din obligațiile bugetare principale, restante la data de 31 august 2024 inclusiv;

b) anularea dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31 august 2024 inclusiv.

Pentru persoanele fizice care înregistrează obligații bugetare principale restante la data de 31 august 2024 inclusiv, în cuantum mai mare de 5.000 lei, achitate în procent de 75% până la data depunerii cererii de anulare, dar nu mai târziu de 25 noiembrie 2024, se acordă:

a) anularea unui procent de 25% din obligațiile bugetare principale, restante la data de 31 august 2024 inclusiv;

b) anularea dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31 august 2024 inclusiv.

În aceste cazuri, pentru a beneficia de anularea obligațiilor bugetare principale, persoanele fizice trebuie sã achite obligațiile curente (cele realizate dupã 1 septembrie 2024), să depună toate declarațiile fiscale și cererea de anulare până la data 25 noiembrie 2024 inclusiv, sub sancțiunea decăderii.

Prin OMF 6410/2024, publicat în Monitorul Oficial nr. 1089 din 31 octombrie 2024, se aduc modificări la procedura de aplicare a amnistiei fiscale. Principalele prevederi sunt:

1. Extinderea amnistiei pentru persoane fizice: Debitorii persoane fizice care primesc decizii de impunere din oficiu pentru veniturile din 2019 și 2020 pot beneficia de amnistie fiscală;

2. Amânarea plății pentru amenzi și cheltuieli judiciare: Amânarea la plată în vederea anulării se aplică și amenzilor și cheltuielilor judiciare, cu excepția celor rezultate din infracțiuni;

3. Eșalonarea și amnistia simultană: Debitorii cu eșalonări la plată, inclusiv cei cu eșalonări între 6 septembrie și 25 noiembrie 2024, pot beneficia de amnistie fără a achita toate accesoriile;

4. Anularea accesoriilor pentru fonduri europene: Obligațiile bugetare principale legate de fondurile publice naționale aferente fondurilor europene intră în sfera accesoriilor ce pot fi anulate.