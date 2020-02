Ieri după-amiază, o persoană a sesizat poliţia că o autoutilitară este condusă haotic pe raza localităţii Mogoşeşti.

Poliţiştii au depistat în scurt timp autovehiculul în cauză, stabilind că la volan se afla un tânăr de 22 de ani, domiciliat în Hideaga. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero.

Întrucât avea un comportament suspect, tânărul a fost condus la spital unde i s-au recoltat probe biologice de sânge și urină în vederea stabilirii prezenței în organism a substanțelor psihoactive.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive.