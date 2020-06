Azi-noapte, poliţiştii oraşului Şomcuta Mare, care efectuau activităţi pe D.N.1C au oprit pentru control un autoturism, iar la volan a fost identificat un tânăr de 25 de ani.

În urma verificărilor s-a stabilit că tânărul are dreptul de a conduce suspendat. De asemenea, acesta a fost testat cu aparatul etilotest, constatându-se că avea o alcoolemie de 0,84 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la Spitalul Județean de Urgență Baia Mare unde i s-a prelevat o mostră biologică în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracţiunilor de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană căreia dreptul de a conduce i-a fost suspendat și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, urmând a fi dispuse măsuri legale.