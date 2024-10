Polițiștii din Borșa au intervenit aseară, în jurul orei 21.00, în urma unei sesizări prin apel unic de urgență, la un eveniment rutier soldat cu victime.

Primele cercetări efectuate la fața locului au relevat faptul că, un bărbat de 40 de ani din oraș, ar fi pătruns cu autoturismul pe strada Victoriei, moment în care a surprins și accidentat un tânăr de 25 de ani, care se afla întins transversal pe mijlocul părții carosabile, existând suspiciunea că ar fi consumat băuturi alcoolice.

Acesta a suferit vătămări corporale, fiind transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

Conducătorul autoturismului a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind zero. Acestuia i-au fost prelevate mostre biologice de sânge.

Polițiștii, sub coordonarea procurorului, continuă cercetările în acest caz.

Polițiștii din Vișeu de Sus au intervenit ieri, 10 octombrie, la un accident rutier produs în localitatea Moisei.

Din primele verificări efectuate la fața locului a reieșit faptul că un bărbat de 63 de ani, aflat la volanul unui autoturism, a intrat în coliziune cu un autoturism, care se deplasa în fața sa.

În urma impactului, conducătorul în vârstă de 63 de ani a suferit leziuni, fiind transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale. Acesta nu a rămas internat sub supraveghere medicală.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind zero.

Polițiștii, sub coordonarea procurorului de caz, continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii evenimentului.