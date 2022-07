În România a fost neobișnuit de frig, în aproape toate localitățile din Transilvania minimele scăzând sub 10 grade, de la Miercurea Ciuc și Târgu Mureș, până la Brașov și Dej.

La Târgu Lăpuș, nu departe de Baia Mare, au fost +4,8 C, iar la Poiana Stampei, în Moldova, au fost +4,7 C. În munții Iezer au fost doar +1,2 C, iar la Bâlea Lac, +3,2 C. Răcoare a fost și la Petroșani (6,7 C), dar și în vest (8,9 C la Jimbolia). La Bechet au fost +10,6 C.

De zile bune este caniculă în Europa de Vest și sud-vest, iar domul de căldură se deplasează către Regatul Unit, în timp ce incendiile de pădure se întind în Franța. Duminică au fost peste +43 C în mai multe locuri din Spania, iar dimineața de luni a adus minime de 29 de grade în Spania și Grecia, 28 în Franța și 22 în Marea Britanie.

Minima nopții a fost de 26 de grade la Dubrovnik și Madrid, 28 de grade la Nisa, 24 la Marsilia, 20 la Londra și 22 de grade la Durham.

Luni prognozele indică 40-41 de grade în Marea Britanie și 41-43 C în Franța.