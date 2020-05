Între 14 și 15 mai 2020, va avea loc cea de-a treia ediție a Conferinței XGEN, organizată de un grup entuziast de profesori și studenți ai Centrului Universitar Nord din Baia Mare care doresc să ofere mai multe șanse la o viață mai bună pentru NeXt GENeration (Generația Viitoare).

Pe fondul pandemiei de SARS-CoV-2, în acest an, conferința se va desfășura în exclusivitate online. Prin participarea la acest eveniment, studenții nu doar că au șansa să exerseze și să progreseze în domeniul studiat, dar prin viziunea noastră, ne dorim să inspirăm atât studenții, cât și profesorii și să-i determinăm să îmbrățișeze provocările viitorului, transformând viața studenților și pregătindu-i pentru o carieră de succes.

Spectrul larg al domeniilor și al programelor de studii la care se adresează această conferință, precum și varietatea expertizei cercetătorilor, se concretizează în abordarea cercetării, atât cu caracter teoretic, cu profunzime în cunoașterea de tip exploratoriu, cât și cu caracter aplicativ. De asemenea, prin acest eveniment se dorește și promovarea unui climat favorabil inovării, având ca ţintă crearea unui cadru activ de dezvoltare a cunoaşterii şi de inducere a spiritului creativ orientat spre performanţă.

Participanții din edițiile anterioare s-au bucurat atât de posibilitatea participării la un concurs cu participare națională, cât și de premii considerabile. „Am participat anul trecut la „SESIUNEA DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI” pe SECȚIUNEA INFORMATICĂ, unde am luat locul 1. A fost o experiență deosebită, în care am muncit alături de colegii și prietenii mei. Mă bucur enorm că am avut posibilitatea să particip la un astfel de eveniment și le recomand tuturor să-și treacă peste emoții, să iasă din bula lor și să încerce astfel de experiențe! Nu e vorba doar de concurs, ci e vorba de un sentiment de prieteniei, ajungând ca toți participanții și organizatorii să fim precum o familie la finalul evenimentului.” – Ungur Bogdan, câștigător al ediției anterioare.

„Creşterea performanţei, asigurarea condițiilor pentru transferului de know-how, precum și creșterea vizibilităţii activităţilor inovative pentru dezvoltarea economică durabilă și creşterea competitivităţii şi a atractivităţii regionale sunt doar câteva caracteristici pe care se bazează Conferința XGEN. Datorită contextului actual, am decis să transferăm conferința în mediul online, dorind să asigurăm o continuitate a acestui proiect extraordinar.” – Sabo Cosmin, coordonator XGEN.

Conferința XGEN este organizată cu sprijinul Universității Tehnice din Cluj-Napoca!