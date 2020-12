Într-un articol publicat pe parcursul zilei de ieri, redacția eMaramures vă atrăgea atenția asupra unei numiri politice: Ștefan Gavriluți, fostul primar PNL din comuna Leordina, a fost detașat în funcția de director-adjunct al Complexului Sportiv Național Lascăr Pană din Baia Mare.

A sosit și răspunsul membrului PNL eșuat din punct de vedere politic, dar ținut în viață cu o sinecură:

Buna ziua ! Va răspund din politețe , in articolul scris de d-stra sunt aduse o groaza de injurii la adresa mea și nu numai .Am sa încep cu începutul ,nu sunt un traseist !In 20 ani de administrație nu am schimbat nici un partid .Dacă am rezistat 20 de ani in administrație (4 Vice ;16 primar )înseamnă ca nu am fost un nimeni ,cum insinuați d-stra ! Am implementat 4 proiecte cu bani europeni in valoare de 6 mi-l.Euro am implementat 2proiecte pe fonduri transfrontaliere și am derulat 3 proiecte pe fonduri guvernamentale prin programul PNDL 2! Aceste proiecte au rezolvat problemele de infrastructura (apa ,canal (cu stații de filtrare și epurare),Scoala reabilitare vai ,Podete in Nr de 18 ,asfaltări și Reparatii drumuri ,chiar cumpărați și construcții de spații (primărie ,CIT,centru de zi bătrâni ,centru de vizitare parcul național minții mm,centru pentru intervenți pentru fâșia de frontiera )).Doar câteva din realizările traseistului la care a-ți făcut referire ! Ca și calități care ma recomanda Petru noul job sunt multe ! Una și cea mai importantă este experiența acumulata in toți acești ani !Ca fost sportiv am o viziune Clara a tot ce am de făcut la noul loc de munca ! Este un colectiv format din oameni cu experiența si sunt convins ca vom face treaba buna împreuna ! Rog ca mai departe sa va informați înainte de a scrie numai aberații .Mulțumesc !