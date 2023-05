S-au pus în vânzare biletele pentru ediția din acest an a evenimentului MândrIE maramureșeană fiind disponibile pe platforma de ticketing: https://ove.ro/mandrie-maramureseana-2023. Evenimentul va avea loc în perioada 23-25 IUNIE 2023 în locația deja arhicunoscută , Muzeul Satului din Baia Mare.

Vă garantăm trei zile magice în care momentele de muzică se vor împleti armonios cu șezători, ateliere gratuite pentru copii și nu numai, conferințe, deja celebrul nostru concurs “Poartă o IE cu MândrIE!”, o nouă ediție a târgului „Făurit cu MăiestrIE” , degustări de vin și multe alte surprize pe care abia așteptăm să vi le dezvăluim.

Suntem onorați să o avem alături de noi, în 2023 pe Paula Seling , o maramureșeancă frumoasă foc și extrem de talentată care a acceptat provocarea noastră de a fi imaginea acestei ediții.

De asemenea, vă invităm în prima zi a festivalului la o proiecție specială a celei mai frumoase comedii românești apărute în ultimii ani – RAMON, proiecție precedată de o discuție a publicului cu îndrăgitul actor PAVEL BARTOȘ alături de regizorii JESUS DEL CERRO și DAN IOSIF.

Ziua de 24 IUNIE este dedicată iei românești, iar anul acesta suntem onorați să o avem alături pe Stela Moldovanu cea care a scris una dintre cele mai complexe lucrări din domeniu și anume cartea “Măiestria- povestea cusută a ie“.

Mai mult cu sprijinul prietenilor noștri de la Kaira Models vă pregătim și o prezentare a unor ii din colecția personală a d-nei Stela Moldovanu. Seara continuă pe ritmuri moroșenești în compania unor tineri extraordinari și extrem de apreciați de public – Frații Chindriș și Anda Horoba.

Cum în fiecare an v-am obișnuit cu invitați speciali și anul acesta v-am pregătit oaspeți de seamă la MândrIE maramureșeană. LUPII LUI CALANCEA ne vor cânta și încânta cu piesele lor extrem de ritmate și pline de veselIE. Ne bucurăm mult că au acceptat invitația noastră și mai ales că avem ocazia de a-i aduce în fața dumneavoastră.

Ultima zi a evenimentului este cea în care puteți lua parte la concertul Paulei Seling, imaginea din acest an MândrIE maramureșeană. Tot duminică, 25 iunie o puteți asculta pe îndrăgita și talentata artistă Diana Topan , veți putea lua parte la tombola cu premii și la multe alte momente pregătite de organizatori și care urmează a fi anunțate.

Vă reamintim că accesul copiilor sub 14 ani însoțiți de către un părinte este gratuit, iar de asemenea participarea acestora la atelierele de creație este gratuită.

“MândrIE maramureșeană” este un eveniment finanțat exclusiv din fonduri private ajuns la cea de a IX-a ediție organizat de un grup de tineri, dedicat transmiterii, asimilării și valorificării culturii maramureșene în vederea păstrării și conservării tradițiilor, obiceiurilor și simbolisticii maramureșene, dar și promovării Maramureșului din punct de vedere turistic.

Urmăriți pagina de Facebook și Instagram MândrIE maramureșeană pentru a afla și celelalte surprize pregătite!

Vă așteptăm cu drag alături de noi să celebrăm frumusețea straielor maramureșene!