Fotbalul feminin se va relua Duminică 14 Martie, într-o formulă inedită pentru Liga 1. Cele 12 formații au fost împărțite în două grupe valorice, primele 6 luptându-se pentru play – off, obiectivul declarat fiind titlu de Campioană a României, iar celelalte 6 se vor înfrunta pentru rămânerea în prima divizie .

Noutatea acestui format constă în faptul că se va intra în această fază de play off și play-out, cu numărul de puncte cumulat, fără înjumătățire, fapt echitabil dacă ne raportăm la efortul depus de echipe în turul regulat.

“U” Olimpia Cluj va întâlni în deplasare, luni de la ora 11:00, în prima etapă a sezonului, echipa Vasas Femina Odorheiu Secuiesc. Urmează apoi peste o săptămână la Iclod, partida de acasă cu Heniu Prundu Bârgăului, iar Miercuri 24 Martie, meci în faza șaisprezecimilor Cupei României cu Olimpic Star, echipa clujeană din Liga a II-a .

Veștile din tabăra echipei clujene sunt optimiste, rezultatele testelor PCR pentru COVID-19 fiind negative pentru întregul lot, iar forma sportivă, una în parametrii pentru această perioadă .

Față de pauza de iarnă din anul precedent, la nivelul lotului s-a simțit o mișcare mai intensă, deoarece nume importante din cadrul echipei au ales alte destinații : Teodora Meluță a ales să joace în Elveția pentru Lugano, iar Boandă Lavinia și Melinda Nagy vor evolua în campionatul maghiar .

La capitolul sosiri, remarcăm de asemena importanța faptului că Ioana Bortan a revenit acasă după aventura din Finlanda, iar Erin Seppi, portarul de origine americană va juca și în acest an la Cluj.

Rashida Beal, un alt fundas central din SUA, este pregătită de asemenea să-și facă debutul în Romania, însă atuurile campioanei pentru play off sunt fetele din vechea gardă care impun și acum ritmul echipei.

Ne referim aici în primul rând la Mihaela Ciolacu, de departe jucătoarea momentului în Liga 1, dar și nr.1 pentru Echipa Națională, chiar dacă la fel ca în legendele cu fii rătăcitori, avem tendința să maximizăm mediatic cărările întortocheate ale occidentului. La Mihaela, este vorba de fotbal pur, ieșind în evidență doar pasiunea pentru acest sport, fără a râvni la prim planul oferit de lumina reflectoarelor .

Maria Ficzay, Mara Bâtea și Oana Negrea întregesc și ele careul de laureate al clubului, siguranța echipei clujene pentru evoluții consistente și în acest sezon.

De altfel, pentru suporterii echipei, Mara Bâtea a declarat: „După o perioadă destul de lungă în care nu am mai jucat un meci oficial, play off –ul îl așteptăm cu nerăbdare.Vrem să începem ,am muncit foarte mult, suntem puternice ca echipă și unite, în ciuda tinereții unor jucătoare . Omogenitatea cred că este principalul atu al nostru în acest moment . De asemena, simt că toate fetele avem „poftă” de fotbal.”

Din păcate un caz de COVID la Naționala Moldovei, face ca fetele din echipă să nu poată beneficia de siguranța oferită de prestațiile Cristinei Cerescu, însă Carolina Țabur, o altă jucătoare din Moldova, promite să arate o formă sportivă aproape de perfecțiune în meciurile din play –off .

Din lotul senioarelor, Maria Stamate și Oana Negrea au lipsit de la acțiunea selecționatei României din Croația, însă noul staff tehnic are timp berechet să se familiarizeze cu nivelul e performanță atins de sportive și suntem siguri că principiul de a fi selecționate sportivele după valoare și nu după nume sau după campionatul unde joacă, va fi respectat în viitor .

Toate liniile echipei sunt echilibrate valoric, cu soluții pe fiecare post, lucru confirmat de exemplu dacă analizăm doar duelul pentru postul de vărf de atac, acolo unde Marcu Carmen și Adina Borodi se completează perfect, acest cuplu fiind și soluția pentru atacul Nationalei de Senioare, ambele fiind deja în atenția selecționerilor .

Junioarele echipei, chiar dacă aici vorbim de sportive precum Mirea Roxana, Sara Cîmpean, Bălăceanu Ioana, sau Adina Borodi, care au fost deja selecționate la Echipa Naționala de senioare, au reușit să îmbine în tot acest început de an prezența la antrenamente cu participarea la cursurile online .

Despre acest aspect, Mirea Roxana, decarul echipei a declarat :

„Școala pentru noi este la fel de importantă ca antrenamentele. Este însă o perioadă dificilă deoarce nu este simplu să te concentrezi 100% în ambele părți, chiar dacă știm ca amandoua sunt la fel de importante pentru noi, pentru cariera noastră. Totuși, în această perioadă mă simt motivată și aștept cu mare nerăbdare începerea play-off-ului. De asemenea, sunt foarte încrezătoare ca ne vom atinge și în acest an obiectivele propuse. “

Lotul primei echipei este completat de junioara Cristina Botojel, cu o reprofilare pe postul de fundaș central în acest debut de an, Noemi Vincze, un fundaș lateral născută în anul 2003, Daiana Oneț și Iancu Florentina din generația 2004, dar și de Sonia Bumbar, Simona Sigheartău, Andreea Pînzariu, Bede Karina, Ana Sălăgean, Helga Varo, sau Banciu Denisa, toate din generația 2005, generație care bate serios la porțile afirmării .

Revenim pe finalul articolului la acest start de play off și trebuie să anunțăm faptul că fanii fotbalului feminin din Romania vor putea urmări cele mai tari dueluri din campionat LIVE, pe canalul FRF TV, prima partidă în care vor putea fi văzute campioanele fiind programată în etapa a doua pe terenul de la Iclod în compania fetelor de la Heniu Prundu Bârgăului .

Din cadrul primei etape se va transmite partida Piros Security Arad – Fortuna Becicherecu Mic, Duminică 14 Martie, de la ora 12.00, “duelul vestului” cum presa din Banat prefațează această partidă, un duel între locurile 2 și 3, conform actualului clasament .

Cealaltă partidă din play-off se va juca la Prundu Bârgăului, unde echipa locală întîlnește formația Universitatea Galați. Deși ardelencele par favorite, valoarea lotului și rezultatele din tur argumentând această afirmație, totuși echipa din Galați cu un nou antrenor pe bancă, anunță o altă abordare a partidelor în această fază a competiției .

Pentru ”U” Olimpia Cluj, urmează așa cum vă anunțam, un hop de trecut la Odorheiu Secuiesc, duelul dintre cele două echipe fiind deja unul de tradiție. Este cunoscută de asemenea și cultura și deschiderea pentru sport a celor din zona Odorheiului Secuiesc, faptul ca selecționatele României au fost alimentate de cele două cluburi în ultimul deceniu, certifică și interesul lor pentru performanță .

Oana Negrea prefațează această partidă astfel :“ Meciul cu Vasas este unul important pentru că reprezintă debutul nostru în play-Off. Va fi un meci dificil dar sunt sigură că vom debuta cu dreptul .

Și pentru mine, a fost o perioadă destul de obositoare făcând școală online, încercând să țin un echilibrul între fotbal și facultate, dar sunt sigura ca toată munca va da roade! “

Nu ne rămâne decât să le urăm succes fetelor și să le susținem cu sufletul din fața micului ecran!

u-olimpiacluj.ro