Pe E58, DN1C DN18 Sighetu Marmatiei si Petrova, DN19 carosabilul este curat si uscat, DN18 si DN17C umed, DN18 Borsa partial umed, zapada pe acostament in Pasul Prislop DN18B, partial uscat.

Cer senin, vizibilitatea in trafic este buna, vant linistit. Nu s-a intervenit cu material antiderapant. Valori ale temperaturii aerului: -9 grade la Vf. Iezer, -5 grade in Pasul Gutai, Baia Sprie, Baia Mare, -4 grade in Pasul Prislop, la Targu Lapus, Seini, Somcuta Mare, -3 grade la Cavnic -2 grade la Borsa si Viseu de Sus, -1 grad la Ocna Sugatag, Sighetu Marmatiei.