Pandemia de coronavirus a oprit competițiile sportive și a închis stadioanele, dar câțiva oameni inimoși au găsit o soluție potrivită pentru Cluj Arena. Stadionul, emblemă a orașului, a devenit cinematograf în aer liber. Spectatorii care au venit la proiecție s-au adaptat rapid noilor condiții: au respectat atât normele de protecție cât și cele de distanțare socială.

Sute de cinefili, atrași de ideea de a viziona un film în aer liber, au venit cu mic cu mare la Cluj Arena.

Direct pe gazon a fost amplasat un ecran gigant, iar din tribune oamenii au vizionat filmul The call of the wild – Chemarea străbunilor. Întâlnirea cu filmele bune, într-un cadru neobișnuit, a fost o bucurie pentru spectatori.

Astfel de spectacole vor deveni ceva obișnuit pe Cluj Arena, promit organiatorii evenimentului. Evident cu respectarea regulilor sanitare.

Evenimentul din acest sfârșit de săptămâna este doar începutul aventurii culturale. Cluj Arena va găzdui în fiecare weekend din această vara proiecții de filme, concerte sau spectacole de comedie.