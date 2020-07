În perioada 17-19 iulie, în împrejurimile municipiului Cluj-Napoca s-au desfășurat primele acțiuni importante din calendarul intern al competițiilor de orientare în alergare, respectiv Campionatele Naționale pe echipe și cea de-a 19-a ediție a Transylvania Open, o puternică competiție ce a adunat la start circa 250 de participanți de la majoritatea cluburilor de profil din România.

Competiția a fost organizată excelent de Federația Română de Orientare în parteneriat cu CS Transilva Cluj Napoca. Organizatorii locali s-au descurcat foarte bine, arbitrii trasatori au reușit să ofere concurenților trasee ce au conținut secțiuni variate, de la secțiuni de alergare, mai simple până la cele foarte tehnice și dificile. În plus au reușit să organizeze foarte bine zona de sosire, respectând cu strictețe regulile legate de distanțarea socială. Un mic impediment l-a constituit ploaia care a căzut pe parcursul celor 3 zile de concurs, dar per total competiția a fost o reușită.

Sportivii de la Știința Electro Sistem Baia Mare s-au prezentat cu mare încredere la această competiție, deoarece este una dintre echipele omogene, reușind să alinieze la start echipe competitive la mai multe categorii. În plus, cu toate că a fost o perioada foarte dificilă, băimărenii s-au comportat că niște profesioniști adevărați, reușind să facă antrenamente individuale sau în grupuri mici, respectând legile în vigoare și astfel să ajungă la o formă fizică foarte bună.

Campionatul Național pe Echipe a constat în adunarea rezultatelor din primele 2 zile de concurs a doi componenți din aceeași categorie. Băimărenii au avut o comportare foarte bună, reușind să urce pe podiumul de premiere cu 7 echipe, astfel:

Locuri I: F12: Sebestyen Carla cu Ivasuc Karina, F16: Manu Andreea cu Ciocian Rebeca

Locuri II: F14: Sabou Tania cu Man Antonia, M12: Manu Cristian cu Luca Lenard

Locuri III: F18: Roman Alexandra cu Creciun Alexandra, M14: Kotai Alexandro cu Biro Laurențiu, M16: Hreniuc David cu Catană Marius

Transylvania Open a fost o competiție de anduranță, deoarece organizatorii au premiat performanțele cumulate din cele trei zile de concurs, aspect care presupune clasări constant bune în cele trei etape, fără a pierde foarte mult timp față de câștigători. Sportivii de la Știinta Electro Sistem Baia Mare s-au comportat foarte bine la această competiție, mulți dintre ei având parcursuri de regularitate, care le-au dat dreptul să urce pe podiumul de premiere. Șapte podiumuri au fost obținute în cele din urmă de componenții clubului, alți câțiva s-au clasat în imediata lui apropiere. Rezultatele obținute de sportivi sunt:

Loc I: Manu Andreea la F16

Locuri II: Sabou Tania la F12, Pop Lucia la F50, Sebestyen Istvan la M45, Deac Anca la Open Tehnic

Locuri III: Sebestyen Carla la F12, Man Antonia la F14, Roman Alexandra la F18, Manu Cristian la M12.

În apropierea podiumului s-au clasat:

Locuri IV: Ivasuc Karina la F12, Ciocian Rebeca la F16, Lenard Luca la M12, Vadean Cătălin la M20.

Locuri VI: Biro Laurențiu la M14, Hreniuc David la M16

În următoarea perioada componenții clubului CS Știința Electro Sistem Baia Mare vor intra intr-o perioadă de pregătire intensă, pentru a putea obține rezultate foarte bune la importantele competiții ce se vor desfășura în această toamnă, Cupa României și Campionatele Naționale Individuale și de Ștafeta.

CS ȘTIINȚA ELECTRO SISTEM BAIA MARE