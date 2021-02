Un bărbat din Baia Mare a găsit azi un portmoneu pe stradă, apoi l-a predat unui echipaj al Poliţiei Locale. Poliţiltii locali au inventariat portmoneul: 73 lei, un card și un bilet cu un număr de telefon. Au sunat și așa au dat de femeia de 73 de ani, disperată că nu știa ce a făcut cu el. Fusese să își cumpere pâine și l a pierdut pe stradă.

Pentru spiritul civic de care a dat dovadă, bărbatul merită felicitat.

„Azi in jurul orei 10,00, un echipaj auto de politisti locali cu atributii in domeniul circulatiei pe drumurile publice, format din O.R. si D.S. în timp ce patrula pe strada Crișan din Baia Mare, au fost opriti de un cetățean, care le-a spus că a găsit un portmoneu in zona Pietei Agroalimentare Izvoare.

După legitimarea si identificare persoanei in cauza polițiștii locali de față cu acesta, au deschis portmoneul și au constatat faptul că in interior se afla o anumita sumă de bani, carduri, chitante și un număr de telefon. Dupa întocmirea procesului verbal de catre politistii locali, cu bunurile gasite in interiorul portmoneului, au identificat persoana ca fiind numita N.R.A.E, din municipiul Baia Mare, in vârstă de 72 de ani. În jurul orei 11.00 polițiștii locali s-au deplast la domiciliul acesteia și i-au înmânat portmoneul. Mulțumim pe această cale cetățeanului pentru spiritul civic manifestat pentru increderea acordată politistilor locali și ii respectam dorinta ca identitatea acestuia sa rămână anonimă. Frumos gest si in același timp, cu respectarea legislatiei in ceea ce priveste bunurile gasite, facut de cetateanul anonim, caruia ii adresăm cele mai multe mulțumiri”, se arată în comunicatul transmis de Poliţia Locală Baia Mare.