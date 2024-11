Turneul aniversar Matache20 ajunge vineri, 22 noiembrie, la Sighetu Marmației, evenimentul fiind găzduit de Muzeul Etnografic al Maramureșului „Francisc Nistor”.

Recitalul începe la ora 18.00, urmat de de o sesiune de autografe. Intrarea este liberă.

Este spectacolul cu numărul 11 din turneul național pe care artistul îl realizează în acest an, după cele de la Lehliu, Iași, București, Turda, Cluj-Napoca, Sibiu, Reșița, Timișoara, Slobozia și Târgu Mureș. Turneul are un puternic accent de susținere a comunității printr-o serie de activități educaționale și caritabile.

“Muzeul Maramureșului mi-a fost gazdă pentru lansarea primului album la Sighet, astfel încât mi-am dorit foarte tare să ajung cu turneul aniversar aici. Este un prilej de reîntâlnire cu publicul maramureșean, alături de care am petrecut seri foarte faine și cu amintiri pe măsură”, spune Marius Matache despre spectacolul de la Sighet.