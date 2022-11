Miercuri, 09 noiembrie, la ora 18.41, polițiștii din Ocna Șugatag au fost sesizați cu privire la faptul că în localitatea Oncești, s-a produs un accident cu victimă.

Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat o femeie de 48 de ani din Vadu Izei, care ar fi condus un autoturism pe D.J. 186 dinspre Bârsana înspre Vadu-Izei, iar la un moment dat a surprins și accidentat un bărbat de 45 de ani, care se deplasa în calitate de pieton în aceeași direcție, pe partea carosabilă.

În urma impactului a rezultat avarierea autoturismului și vătămarea corporală a pietonului, care a fost preluat și transportat de un echipaj S.M.U.R.D. la C.P.U. Sighetu-Marmației, în vederea acordării de îngrijiri medicale.

De asemenea, atât conducătoarea autoturismului cât și pietonul au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero în ambele cazuri.

Totodată, le-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a concentrației de alcool în sânge.

Miercuri, 09 noiembrie, în jurul orei 19.00, polițiștii din Vișeu de Sus au fost sesizați cu privire la faptul că pe DN 18, în oraș a avut loc un accident de circulație soldat cu victimă.

Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul că o femeie de 29 de ani din Vișeu de Sus a condus un autoturism înspre Moisei, iar la un moment dat a surprins și accidentat un minor de 13 ani care s-a angajat în traversarea părții carosabile în fugă.

În urma producerii accidentului rutier, a rezultat vătămarea corporală a minorului care a fost transportat cu o ambulanță la spitalul din Vișeu de Sus, în vederea acordării de îngrijiri medicale, rămânând internat sub supraveghere medicală.

Conducătorul auto a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind zero.

În cauză, polițiștii efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.