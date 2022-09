În urmă cu un an, comunitatea romano-catolică l-a pierdut pe cel care a fost paroh Heinrich Francisc.

Luni, 26 septembrie 2022, la ora 18.00, la Biserica romano-catolică din Ferneziu se va desfăşura o slujbă de comemorare pentru părintele Heinrich Ferenc, la un an de când s-a întors în Casa Domnului. Dumnezeu să-l odihnească!

Părintele Heinrich Francisc s-a născut pe 19 iulie 1941 în Foieni, judeţul Satu Mare.

Și-a finalizat studiile în Alba Iulia, unde în 1965 a obținut licența în teologie la Colegiul Teologic romano-catolic. În același an, pe 25 aprilie 1965, în Duminica Albă, a fost hirotonit ca preot la Alba Iulia, de episcopul Márton Áron.

Timp de doi ani a fost capelan la Biserica Sfânta Treime din Baia Mare, apoi timp de 7 ani preot paroh în Baia Borșa. Din 1 septembrie 1974 până în august 2020, a fost preot paroh al Bisericii Sf. Elisabeta a Ungariei din Ferneziu, de unde s-a retras definitiv la casa preoților din Satu Mare.

În 1999 a primit titlul de canonic onorific, iar în decembrie 2017 titlul de cetăţean de onoare al municipiului Baia Mare.

Este autorul mai multor cărți: 9 în maghiară, 7 în română, 1 în engleză și alte 4 categorii, inclusiv monografii.

Preotul paroh Heinrich Francisc în dimineața zilei de 26 septembrie 2021 s-a întors în Casa Domnului.