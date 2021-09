Jucătoarea de tenis Simona Halep a declarat, vineri seara, că vrea să mai joace încă 2-3 ani deoarece consideră că poate evolua încă la nivel înalt, ea precizând că şi-ar dori să ajungă din nou în top 10 WTA.

“Mai vreau să joc doi-trei ani… trei ani cu puţin noroc. Să vedem cum o să fiu cu accidentările, îmi doresc tare mult să mai ajung în top 10, nu ştiu dacă se va mai întâmpla. Fac ce pot, de acum încolo ceea ce va veni este un bonus. Îmi place mult tenisul şi cred că pot să mai joc la nivel înalt. Anul viitor va fi un program încărcat, dar voi fi sută la sută pentru tenis. Anul acesta a fost greu din cauza accidentărilor, dar sper că anul viitor o să fiu sănătoasă şi o să joc tot ce îmi propun”, a afirmat ea, potrivit Agerpres.

Numărul 11 mondial a spus că are emoţii gândindu-se la turneul Transylvania Open acolo unde va juca din nou în faţa fanilor români.

“Am emoţii să joc din nou în faţa fanilor români la Cluj, mă tot gândesc la acest turneu. Totodată îmi va face bine pentru că acolo voi avea o susţinere foarte bună, iar eu sunt pe un fond de încredere nu foarte ridicat după acea accidentare. Dar cu meciuri mai multe eu sper să îmi revin la nivelul la care am fost. Am ales să joc la Indian Wells pentru că este ‘mandatory’, încă sunt acolo pe tablou, la Moscova pentru că am câştigat acolo şi am avut un sentiment plăcut să joc acolo tot timpul, iar la Cluj (n.r. – Transylvania Open) am ales să joc pentru că îmi place Clujul. E un turneu la noi în ţară, sunt oameni frumoşi care mereu mă aşteaptă cu plăcere şi mă fac să mă simt bine”, a explicat ea.