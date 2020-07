Direcţia Naţională de Probaţiune anunţă ocuparea prin transfer la cerere a 2 de posturi vacante corespunzătoare unor funcţii contractuale, în cadrul Serviciului de Probaţiune Maramureş, respectiv:

– 1 post de conducător auto;

– 1 post de personal cu atribuţii de secretariat şi alte activităţi administrative.

Condiţii de studii, vechime și condiţii specifice de ocupare a postului de șofer:

a) studii de specialitate: studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;

b) permis de conducere categoria B;

c) experienţă: cel puţin 3 ani vechime în muncă pe o funcţie cu atribuţii de conducere autovehicule;

c) candidatul nu figurează cu sancţiuni disciplinare aplicate, care nu au fost radiate în condiţiile legii;

d) abilităţi, cunoștinţe, aptitudini necesare: abilitate în organizarea timpului, sarcinilor, activităţii; abilitate în conducerea autovehiculului; abilitatea de a asigura integritatea autovehiculului și a pasagerilor; cunoașterea legislaţiei în domeniul circulaţiei pe drumurile publice; acurateţe, operativitate, capacitate de comunicare, rezistenţă la stres.

Condiţii de studii, vechime și specifice de ocupare a postului de secretar:

a) studii de specialitate: studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;

b) experienţă: cel puţin 2 ani în activitatea de secretariat;

c) candidatul nu figurează cu sancţiuni disciplinare aplicate, care nu au fost radiate în condiţiile legii;

d) constituie avantaj specializările deţinute în activitatea de secretariat, specializări deţinute în domeniul administrativ;

e) abilităţi, cunoştinţe, aptitudini necesare: abilitate în organizarea timpului, sarcinilor, activităţii; abilitatea de a ţine evidenţa, de a gestiona şi de a stoca documentele de secretariat aflate în evidenţa serviciului de probaţiune respectiv; buna gestionare a corespondenţei serviciului de probaţiune respectiv; cunoştinţe de arhivare a documentelor; cunoştinţe de operare PC MS Office: Word, Excel, etc.; acurateţe, operativitate, capacitate de comunicare, rezistenţă la stres, meticulozitate.

Persoanele interesate sunt invitate să depună la sediul Direcţiei Naţionale de Probaţiune, situată în București, sector 5, str. Apolodor, nr. 17, prin poștă/curier sau pe adresa de e-mail dp@just.ro, până la data de 27.07.2020 documentele necesare în vederea angajării.

Pentru mai multe informaţii privind documentele necesare, bibliografie şi date referitoare la susţinerea interviului, respectiv regulamentul privind transferul personalului contractual în cadrul Direcţiei Naţionale de Probaţiune – Serviciul de Probaţiune Maramureş, consultaţi pagina de internet: http://www.just.ro/directia-nationala-de-probatiune-anunta-declansarea-unei-proceduri-de-transfer-la-cerere-pentru-ocuparea-unui-numar-de-84-de-posturi-vacante-corespunzatoare-unor-functii-contractuale-respectiv-42-pos/

Informații suplimentare referitoare la procedura de transfer la cerere se pot obține de la DNP – secretariat – telefon 0726.755.330 sau prin e-mail la adresa: dp@just.ro , respectiv de la Serviciul de Probaţiune Maramureş – numerele de telefon 0262/218235 interior 206, 0739.012.756 sau prin e-mail la adresa: probatiune.maramures@just.ro.