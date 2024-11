În Maramureș, familia este sufletul vieții comunității. Este temelia pe care se clădesc valorile, tradițiile și speranțele noastre. Familia tradițională este locul unde două suflete se unesc prin iubire și credință, construind împreună un cămin bazat pe respect, înțelegere și solidaritate. În această unitate binecuvântată de Dumnezeu, copiii se nasc, cresc și învață să fie oameni demni, descoperind ce înseamnă demnitatea, responsabilitatea și dragostea. Familia noastră tradițională este unită prin iubire și binecuvântarea lui Dumnezeu.

Fiecare familie este o poveste unică, cu bucurii și provocări, cu planuri și sacrificii. În spatele ușilor fiecărei case maramureșene, părinții își stabilesc priorități și își fac planuri cu resursele limitate pe care le au. Dorința de a le oferi celor dragi un trai mai bun și un viitor sigur îi motivează să muncească din greu. Totuși, de multe ori, visurile se lovesc de realitatea grea a unui buget insuficient sau de nevoia urgentă de a face față unei situații neprevăzute.

Pentru cei mai mulți, stabilitatea financiară este cel mai mare vis. Maramureșenii, oameni harnici și pricepuți, își caută un loc de muncă sau își deschid mici afaceri, sperând să construiască o viață mai bună. Dar, de multe ori, munca lor de 8 ore pe zi este recompensată cu un salariu net prea mic. Din salariul brut, aproape jumătate este reținut sub formă de taxe și impozite. Aceasta nu este doar o problemă economică, ci și una morală, care îi lasă pe mulți cu sentimentul că, oricât ar munci, nu pot ține pasul cu nevoile vieții de zi cu zi.

În fața acestor dificultăți, USR, prin programul său de guvernare, propune o schimbare care să aducă o gură de aer proaspăt pentru fiecare familie. O măsură care să lase mai mulți bani în buzunarele maramureșenilor:

Reducerea impozitelor pe salariul brut.

Prin această inițiativă, fiecare angajat ar putea să păstreze 500 de lei în plus din salariu, fără a pune o presiune suplimentară pe angajatori.

Pentru tinerii care abia își încep drumul în viață, USR vine cu o soluție concretă: eliminarea taxelor pe primii 2400 de lei din salariul brut. Astfel, tinerii sub 29 de ani ar putea primi cu 1000 de lei mai mult din același salariu, o mână de ajutor esențială pentru cei care visează la independență și stabilitate.

Când în familie apare un copil, totul se schimbă. Odată cu bucuria, vin și noi responsabilități. USR înțelege acest lucru și propune scutirea de taxe pentru primii 3400 de lei din salariu pentru părinți, iar pentru fiecare copil în plus, o creștere suplimentară de 500 de lei. Este o inițiativă care nu doar sprijină financiar familiile, ci și recunoaște importanța lor în societate.

Dan Ivan, senatorul USR din Maramureș, este vocea acestor propuneri. El luptă pentru familiile noastre, pentru ca fiecare copil să aibă parte de un trai mai bun, iar fiecare părinte să simtă că munca sa este răsplătită corect. Aceste măsuri nu sunt doar cifre sau politici, ci un angajament sincer față de maramureșeni, o promisiune de a aduce mai multă speranță și mai multă demnitate în viețile noastre.

Această schimbare este posibilă doar dacă Dan Ivan și colegii săi din USR vor avea susținerea noastră, pentru a continua lupta în Parlament și, de ce nu, în viitorul Guvern al României. Împreună, putem transforma această viziune într-o realitate, una în care fiecare familie din Maramureș să simtă că este respectată și sprijinită.

