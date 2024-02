Cred, de fapt sunt sigur, că în ultimii ani am stat o singură dată de vorbă cu Gabriel Zetea, președinte PSD Marmureș, vicepreședinte la nivel național.

Se întâmpla la câteva zile după ce l-a numit pe Cornel Pîrvănoiu într-o funcție importantă la nivelul organizației municipale. Nu am absolut nimic cu respectiva persoană, dimpotrivă, mi se pare simpatic atunci când tace.

Ca vechi simpatizant al stângii politice, mi-am permis să-i atrag atenția domnului Zetea că un traseist politic nu poate fi plantat într-un post de conducere, că este o greșeală care se va lăsa cu urmări.

Mi-a argumentat că nu prea are soluții, organizația băimăreană e la pământ, nimeni nu vrea să o readucă la viață, a încercat și cu alții, rezultatele sunt lamentabile, așa că a recurs la această variantă.

Scurta istorie a politicianului Pîrvănoiu ne arată că el vrea să candideze la un post pe măsura calităților de care crede că dispune. Normal că scopul lui a fost să ajungă candidatul PSD la primăria Baia Mare.

S-a zbătut ca și găina în bătătură după ce gospodina i-a tăiat gâtul, dar a aflat că la acest nivel se joacă altfel. Atunci a anunțat că își dă demisia din PSD. Mare lovitură. După câteva zile părea că s-a răzgândit, că s-a împăcat cu ideea că ar fi o mare realizare dacă va figura pe un loc eligibil la Consiliul Local.

Zilele trecute ne-a arătat adevărata goliciune din sufletul său. Și-a anunțat alegătorii (care?) că merge în tandem cu roboțelul ATP în alegerile locale: el la președinția Consiliului Județean, mașinăria umană la primăria Băii Mari.

Deși au făcut totul ca să nu se afle din partea cui va fi aruncată în luptă nefireasca alcătuire politică, nu există dubii că această corcitură va reprezenta partidul Inițiativa Verticală, înființat de inteligența artificială de la ATP.

Să revin la gândul inițial al acestei postări. Cele două făcături tehnologice (nu par a avea nimic uman în ele) n-au precizat partidul pe care îl reprezintă în speranța că Zetea va nominaliza robotul drept candidat al PSD!

Știți care e culmea? Zetea încă mai are dubii ca să-i trântească ușa în nas Domnului ATP! Se pare că nu poate pricepe că a merge cu un astfel de candidat înseamnă compromiterea totală a PSD într-o comunitate majoritară, care nu are cum să accepte un asemenea afront.

Apropo, domnule Zetea și ceilalți lideri PSD, susținători ai anomaliei, când mergeți la biserică vă uitați și în ochii credincioșilor? Ar fi interesant să aflați ce vă transmit privirile lor… O să vedeți că ei s-au convins deja că nu va fi bine deloc.

Grigore Ciascai