Violeta Vijulie, șeful Agenției Naționale a Funcționarilor Public, a avut o replică acidă după ce Emil Boc l-a făcut praf în direct pe Vlad Voiculescu.

„Când am citit, părea un schimb de replici destul de echilibrat, totuşi, primarul Boc se evidenţia prin claritate şi argumentaţie. Când am ascultat înregistrarea, m-am îngrozit, pur şi simplu, cum ministrul sănătăţii ia în derâdere procesul de vaccinare, dar şi faptul că a aruncat în OUG prevederea că banii pentru centre trebuie să fie asiguraţi de primari, fără ca asta să fie legal şi fără să existe posibilitatea ca toţi primarii să poate face asta, chiar cu riscuri mari. NU a fost niciun „atac dur”! Au fost argumentele unui om raţional şi profesioniat împotriva unui om superficial şi ironic cu privire la pandemia care ne omoară rudele şi prietenii! În timp ce Emil Boc vorbeşte profesionist şi aplicat, Vlad Voiculescu îl ia în răs şi îl întreabă de ce nu-l sună pe prim-ministru”,.

„Primarul Clujului nu are de ce să sune primul ministru pentru că: – ştie exact cum trebuie să arate un OUG dpdv al tehnicii legislative, nu numai pentru că a fost prim-ministru, ci si pentru că este un foarte respectat profesor de drept, – OUG se fac în ministerele de resort, in acest caz, in ministerul sănătăţii pentru vaccinare”, a scris pe o pagina de socializare Violeta Vijulie, unul dintre liderii PNL .

