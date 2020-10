Pandemia a schimbat totul şi obiceiuri ale maramureşenilor respectate cu sfinţenie sunt imposibil de respectat. Din cauza carantinei instituite în mai multe localităţi din judeţ, Luminaţiile, obiceiul de a merge la cimitir şi de a pomenii morţii, cinstindu-i cu pomeni, slujbe, lumânări şi flori, nu mai este respectat.

În localitatea Recea, limitrofă Municipiului Baia Mare, localitate intrată în carantină chiar de azi, lucrurile sunt clare: dacă nu eşti din localitate nu ai ce căuta la cimitir. O spun oficialii primăriei pe reţele de socializare.

„In contextul epidemiologic actual, si ca urmare a instituirii masurii de carantina zonala in Comuna Recea vor fi posibile in continuare urmatoarele activitati: magazinele se pot aproviziona, pot servi la pachet, se poate merge la serviciu, este permisa tranzitarea localitatilor, slujbele religioase se vor tine doar in exterior, cu maxim 20 de persoane! Din informatiile primite pana acum, luminatia se va desfasura in conditii de maxima restrictie, fara a se permite accesul persoanelor din afara localitatilor si cu limitarea interactiunii. Urmeaza sa aflam mai multe detalii cu privire la aceasta situatie.”, se arată în postare.

În contextul Pandemiei, Biserica Catolică a instituit Penitențeria Apostolică, prin mandat special al Papei Francisc, Indulgență plenară pe toată durata lunii noiembrie pentru cei care vizitează un cimitir și se roagă pentru răposați.