Radacinile partidului dateaza inca din 1848, atunci cand Adunarea Nationala de la Blaj a votat programul politic al romanilor ardeleni, care a stat la baza programului Partidului National Roman. Prin intermediul acestor date putem afirma ca PNTCD nu este doar cel mai vechi partid din Romania, ci si printre cele mai vechi partide din Europa. In contextul alipirii Transilvaniei la Ungaria (1865) si dupa constituirea monarhiei dualiste (1867), s-a simtit nevoia formarii un partid al romanilor. Astfel a aparut, in 1869, Partidul National Roman din Transilvania. Data de 30 aprilie 1881 consemneaza fuziunea dintre Partidul National Roman din Banat si Ungaria si Partidul National Roman din Transilvania, in urma careia s-a format Partidul National Roman, un partid care si-a pus semnificativ amprenta asupra istoriei Romaniei. Partidul s-a implicat activ in viata politica militand pentru emanciparea romanilor transilvaneni si avand o influenta majora in desfasurarea unor evenimentelor importante din istoria tarii. Un astfel de moment a fost organizarea Marii Adunari de la Alba-Iulia din 1918 care a decis unirea Transilvaniei cu Romania. Dupa Unire, Partidul Național a adoptat ca program politic Declarația de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918. Printre personalitatile sale ii mentionam pe Ilie Macelaru, George Baritiu, Ioan Ratiu, Vicentiu Babes, Gh. Pop de Basesti, Vasile Lucaciu, Vasile Goldis, St. Cicio Pop, Al. Vaida-Voevod, Iuliu Hatieganu, Iuliu Maniu s.a.