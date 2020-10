Anunţul făcut de Mihai Goţiu legat de înscrierea în competiţia internă din USR PLUS pentru un nou mandat de senator a primit mii de aprecieri şi a avut sute de comentarii şi distribuiri pe Facebook, reaminteşte staff-ul senatorului printr-un comunicat de presă.

În document se mai arată că senatorul despre care presa a relatat că, alături de Florina Presadă, Vlad Alexandrescu, Cristi Seidler etc. ar putea să nu prindă loc eligibil nefiind pe placul aşa-numitei „team Barna”, este sprijinit şi de numeroase personalităţi care au exprimat public mesaje de susţinere.

Printre acestea se numără rectorul Universităţii ”Babeş-Bolyai” din Cluj, Daniel David, fostul senator Eckstein-Kovacs Peter, artistul Dan Perjovschi, cercetătorul Raul Mureşan, activistul şi operatorul cultural Szakats Istvan ori directorul Bibliotecii Centrale Universitare din Cluj, Valentin Orga. Alegerile interne pentru desemnarea candidaţilor USR PLUS pentru Circumscripţia Cluj vor avea loc mâine (duminică).

„Îl cunosc pe Mihai deoarece am lucrat cu el în multe, foarte multe proiecte de-a lungul anilor. Am apreciat mereu deschiderea extraordinară spre zona de expertiză, ştie să consulte experţi din domeniu. În acelaşi timp, are o abilitate extraordinară venită, probabil, din experienţa lui de jurnalist de a face ca această expertiză care, uneori, poate să fie plicticoasă, să ajungă la oameni. De aceea, contribuţia pe care poate să o aibă în aceste demersuri privind politicile educaţionale din România este fundamentală, deoarece deschiderea spre expertiză poate să ducă la dovezi care, după aceea, sunt puse într-o variantă care poate să ajungă la oameni şi pentru oameni”, afirmă despre Mihai Goţiu, rectorul Universităţii ”Babeş-Bolyai” din Cluj, doctor în psihologie, Daniel David.

„Dacă vrem un viitor sănătos pentru copiii noştri, avem nevoie de parlamentari care să coboare din scaune şi să vină la faţa locului, în pădure, pentru a pune umărul la măsuri concrete. Mihai Goţiu ne-a arătat în repetate rânduri că este susţinătorul profesioniştilor din linia întâi şi că înţelege că politicile corecte de mediu trebuie aplicate indiferent de context. Multe dintre proiectele în care ne-am propus să oprim distrugeri de mediu, fie că era vorba de microhidrocentrale construite fără drept, sau de furt de pădure păreau utopice la început. Dar am văzut că prin profesionalism şi consecvenţă, reuşim”, a transmis la rândul sau Horea Petrehuş, din partea Asociaţiei Valori Superioare, una dintre cele mai active asociaţii care luptă cu mafia pădurilor.