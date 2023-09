În vara lui 2017, pe un fond de vânătoare din Țara Lăpușului, mai mulți vânători și-au pregătit echipamentul și cele de trebuință pentru o nouă aventură. Urmau să desfășoare o partidă de vânătoare în zonă. Printre cei prezenți erau și inginerul Grigore Buda, un important om de afaceri din zonă, dar și un locotenent colonel din cadrul Jandarmeriei Maramureș. Autorizația de vânătoare era emisă pentru mistreții dintr-o zonă de munte, aflată la Poalele Hudenului.

Într-un moment de neatenție, după cum se presupune, locotenentul colonelul l-a împușcat mortal pe inginerul Buda, lăsându-l fără suflare.

Au trecut 6 ani de atunci, dar încă lăpușenii își aduc aminte de cel care a fost Grigore Buda și îi sunt recunoscători pentru tot ajutorul acordat lor, dar și întregii zone.

„Unii oameni sunt ca lumânările…

Se strecoară în viața noastră discret și tot așa ne luminează fiecare gând, fiecare clipă, fiecare zi… cu o lumină mai puternică decât cea a soarelui.

Ard lângă noi curat, fără fum și fără să-și lase ceara pe sufletul nostru… Ard fără să ne frigă și fără să ne rănească ochii cu lumina lor. Ard luminându-ne calea. Ca lumânările făurite din ceară naturală.

Îi purtăm cu noi peste tot, sunt omniprezenți în inima noastră, în suflet și în gând și își fac treaba fără să pretindă ceva în schimb.

Sunt oamenii la care este suficient să te gândești ca ziua să-ți fie mai bună.

Sunt oamenii care îți alină setea de liniște.

Sunt oamenii pentru care NOI ar trebui să aprindem o lumânare de mulțumire și s-o închinăm Cerului pentru că ni I-a dat..

Sunt oamenii-lumânare din viața noastră, oamenii a căror lumină ar trebui s-o conștientizăm și a căror flacără s-o menținem arzândă…

Sunt oamenii cărora le mulțumim pentru faptul că există sau au existat în viața noastră.

UNUL dintre acești oameni, pentru care am aprins azi o lumânare și o candelă, a fost domnul inginer GRIGORE BUDA, epitrop al parohiei Lăpuș I, când se împlinesc 3 ANI de la trecerea sa la cele veșnice.

Domnul inginer GRIGORE încă trăiește și va trăi pentru totdeauna în sufletele noastre pentru că l-am iubit și l-am stimat, fiind un om de o aleasă omenie și un credincios demn al parohiei noastre și regretăm plecarea sa prea devreme din această viață pământească și din familia noastră – parohia LĂPUȘ I.

Ne rugăm Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Biruitorul morții și Izvorul Vieții veșnice să așeze sufletul robului Său GRIGORE – epitropul, împreună cu drepții cei din veac adormiți iar familiei îndoliate să le dăruiască Dumnezeu mângâiere și întărire sufletească.

Dumnezeu să îl ierte și să-l odihnească în Împărăţia Sa cea cerească!!!” – arată preotul Ioan Florin Mariș, de la parohia Lăpuș I.