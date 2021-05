Florin Cîţu, premierul României, a precizat că se gândeşte la câteva măsuri de relaxare pentru 1 iunie, dacă se atinge cifra de 5 milioane de persoane vaccinate anti-Covid. De asemenea, premierul a precizat şi data la care s-a gândit pentru renunţarea la purtarea măştii în public.

Purtatul măştii în public ar putea să nu mai fie obligatoriu, în curând. Premierul Cîţu a anunţat şi când s-ar putea întâmpla asta.

Florin Cîţu, premierul României: „Vreau să le mulţumesc românilor că am avut o sărbătoare pascală liniştită, fără niciun fel de evenimente. Numerele scad în fiecare zi, nu mai este niciun judeţ în România care să aibă o rată de pozitivare sau de infectare peste 3 la mie, deci înseamnă că ce am făcut până acum am făcut bine. M-am uitat pe date, în ultimele zile şi se vede clar că accelerarea campaniei de vaccinare a avut un efect pozitiv. Dacă vorbim de judeţe, cam toate au atins 20% rata de vaccinare, deci este clar că în oraşe am reuşit să avem un ritm puternic, pe care trebuie să-l păstrăm. Dacă atingem acele 5 milioane vaccinate la 1 iunie, vom putea să redeschidem mai mult lucrurile”.

Premierul a precizat că sunt câteva măsuri de relaxare la care se gândeşte pentru sezonul estival.

„Ne gândim pentru sezonul estival, este clar că putem vorbi despre fără mască pe plajă, fără mască în drumeţie, la munte, dar putem să vorbim despre facilităţi pentru persoanele vaccinate. Putem să vorbim de restaurante, care pot să ajungă la o capacitate de 100% cu persoane vaccinate la interior. Sau hoteluri pe litoral cu capacitate 100% cu persoane vaccinate, evenimente private care pot fi deschise doar pentru persoane vaccinate şi aşa mai departe. Deocamdată nu se poate vorbi despre renunţarea la purtarea măştii în oraşe. Aşteptăm 1 august pentru acest lucru, depinde cum se mişcă lucrurile. Aş vrea să ne uităm la 1 august pentru renunţatul măştii. Aţi văzut că în Irael s-a renunţat la purtatul măştii după 60% şi aşa ne gândim şi noi”, a precizat Cîţu.

Reamintim că premierul Cîţu a condiţionat măsurile de relaxare de la 1 iunie cu atingerea numărului de 5 milioane de persoane vaccinate în România.