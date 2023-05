Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, str. Victor Babeș, nr.62A, jud. Maramureș, organizează, în baza H.G. nr. 1336/2022, concurs pentru ocuparea unui post contractual de Administrator Financiar, studii superioare, vacant, normă întreagă, perioadă nedeterminată, din cadrul structurii: Biroului Personal Salarizare CUNBM.

A. Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legeanr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

B. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor – studii superioare economice cu diplomă de licență sau echivalentă;

vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minim 3 ani;

vechime în muncă- minim 3 ani;

Cunoștințe operare calculator Microsoft Word, Microsoft Excel

Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune la Direcția Resurse Umane a UTCN, în termen de 10 zile de la publicarea anunțului, un dosar care va conține următoarele documente:

formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;

copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice.

adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare;

curriculum vitae, model comun european.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– Data limită de transmitere a documentelor în vederea înscrierii la concurs: 22.05.2024 ora 15.30, la Biroul Personal-Salarizare, str. Victor Babeș nr.62A, sau online la adresa: gabriela.farcasan@staff.utcluj.ro

Transmiterea documentelor prin poşta electronică sau prin platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă. IMPORTANT: În situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale instituţiilor sau autorităţilor publice, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia şi au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise/practice, după caz.

Afișarea rezultatului selecției dosarelor: 24.05.2023

Data limită de depunere a contestațiilor la selecția dosarelor: 25.05.2023

Data limită de afișare a rezultatelor la contestațiile privind rezultatul selecției dosarelor: 26.05.2023

Proba scrisă: 30.05.2023, ora 10,00, strada Victor Babeș nr. 62A, sala P1

Afișarea rezultatelor la proba scrisă: 30.05.2023

Termenul limită de depunere a contestațiilor la proba scrisă: 31.05.2023

Termenul limită de soluționare a contestațiilor la proba scrisă:31.05.2023

Proba practică: 06.06.2023, ora 10,00, strada Victor Babeș nr. 62A, sala P1

Afișarea rezultatelor la proba scrisă: 06.06.2023

Termenul limită de depunere a contestațiilor la proba scrisă: 07.06.2023

Termenul limită de soluționare a contestațiilor la proba scrisă:07.06.2023

Interviul: 08.06.2023, ora 10,00, strada Victor Babeș nr. 62A, sala P1

Afișarea rezultatelor la interviu: 08.06.2023

Termenul limită de depunere a contestațiilor la interviu: 09.06.2023

Termenul limită de soluționare a contestațiilor la interviu: 09.06.2023

Data limită de afișare a rezultatului final: 12.06.2023

Bibliografia si Tematica pe: http://posturi.gov.ro/anunt/administrator-financiar-37/