Rică Răducanu, portarul de legendă al Rapidului, împlineşte 77 de ani. „Tamango” a anunţat că, de această dată, nu mai dă startul petrecerii. Duce lipsa prietenilor cu care sărbătorea până acum şi trece prin momente grele din cauza stării de sănătate a lui şi a soţiei.

Rică Răducanu a jucat în 233 de meciuri pentru Rapd în 10 sezoane. A contribuit la primul titlu câştigat de giuleşteni, în 1967. A cucerit şi două Cupe ale României şi a adunat 61 de selecţii la echipa naţională. A mai jucat pentru Sportul Studenţesc, Steaua, FCM Reşiţa şi Baia Mare.

Răducanu este considerat primul portar din istorie surprins în ofsaid. A marcat 7 goluri pentru Rapid. „Marele Rică, la 77 de ani! Legendarul goalkeeper giuleștean, campion cu Rapid în 1967, își serbează astăzi ziua de naștere!”, au transmis oficialii Rapidului pe reţelele sociale.

„În anii trecuți, pe timpul ăsta, eram în pregătiri tari, acum nu mai avem prieteni, nu mai avem cu cine să bem. E și timpul urât acum. Nu mai e tată, cum era odată. Eu făceam înainte cu lăutari, era altă viață. Aveam prieteni lăutari care veneau, începea distracția de la 10 dimineața. Acum nici nu mai am atât de mulți prieteni, unii s-au dus, alții au treabă. Nici nu mai bea și nu mai mănâncă nimeni. Nu mai pot nici eu să mănânc așa sau să beau. Bine, eu tărie oricum nu am băut la viața mea. Dar dacă bei ceva tărie, ți se face foame. Apoi dacă mănânci, trebuie să bei și un pahar de vin. Am zis că zilele astea nu fac nimic, că e și vremea urâtă. Mi-a promis Cătălin că vine acasă pe 23, facem atunci cu el și cu prietenii care mai sunt. Oricum, Lucescu e în spital, s-a operat, Gino Iorgulescu e cu fiul lui, Aurică Munteanu e plecat prin afară. Toți prietenii pe care îi mai am nu sunt pe aici, dar le-am zis când vine Cătălin, poate vin și ei, să facem un grătar”, a declarat Rică Răducanu pentru fanatik.ro.

Fostul mare portar al Rapidului a rememorat petrecerile epice din tinereţe. Anunţă că sunt un capitol încheiat pentru el.

„Înainte venea toată lumea, și oameni de pe stradă, care auzeau că era muzică. Iar eu îi lăsam să intre și să se distreze cu noi. Eu puneam cort afară și dădeam petreceri mari, acopeream grădina. Era tare frumos. Erau majoritatea fotbaliștilor de la noi, de la Rapid și Sportul.

Venea foarte multă lume. Noi îi primeam, n-aveai cum să nu-i primești. Mă mai certa nevasta că vin mulți oameni. Îmi spunea: “Ce faci mă, cu atâția oameni?” Dar era frumos.

Frații soției mele au murit toți trei, ei aveau grijă de grătare și de tot. Nevasta mea nu mai poate sta în picioare, e altfel acum, s-au schimbat vremurile. Nu mai e, tată. cum era odată„, a precizat legenda Rapidului.

În ultimii ani, Rică Răducanu a ajuns de mai multe ori la spital. În 2018 a fost diagnosticat cu apnee în somn, o afecțiune în care pacientului i se oprește respirația periodic în timpul somnului. A trecut prin momente grele şi la începutul anului 2021, când era internat alături de soţia lui la spitalul „Matei Balş”. Erau trataţi de medici după ce s-au infectat cu Covid-19, în momentul în care un incendiu a izbucnit la unitatea medicală. Au scăpat nevătămaţi.

Rică Răducanu a dezvăluit că are o pensie de 2.000 de lei. Toți banii îi cheltuiește pe medicamente. Legenda Rapidului trebuie să ia câte 9 pastile în fiecare zi.

Rică Răducanu are o amintire memorabilă chiar cu marele Pele. S-a întâmplat în 1969, după un amical jucat pe celebrul Maracana. Chiar Pele a fost cel care a vrut să îl cunoască pe portarul nostru. Marele Pele a murit la finalul anului trecut la vârsta de 82 de ani.

”Eu am jucat de două ori împotriva lui, prima oară când l-am cunoscut pe Maracana, într-un amical, și în Mexic, când mi-a dat golul ăla. Le-am spus tuturor ziariștilor ”L-am lăsat, mă, că e prieten cu mine”. Toată lumea spunea că l-am lăsat pe Pele.

Când l-am cunoscut eu, am băut o bere acolo la Rio, nici nu ziceai că e Pele. Îți dădeai seama că avea oameni după el. Toată lumea îl știa. Cred că de aceea a venit să mă cunoască, că el a venit. Că era cu glumele, ca mine. A venit la hotel, m-am trezit cu poliția la Rio. A venit cineva și mi-a spus că vrea Pele să mă cunoască. Nu-mi venea să cred.

Am stat la o cerveza (n.r. – o bere). Aia are doi litri, e mare. Ce poți să vorbești. Mi-a spus să rămân acolo, că-s de-al lor. Am zis că plec eu în România, dar era departe, la capătul lumii. Eu sunt original de aici. Puteam să rămân să joc”, a spus Rică Răducanu, pentru Antena Sport.