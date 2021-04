Se pregătesc noi schimbări pentru elevi. Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, vrea lungirea anului şcolar cu încă două săptămâni şi revenirea la trimestre în loc de semestre. N-a decis încă dacă de la toamnă sau de anul viitor…

Cert este că cei mai mulţi dintre părinţi nu vor şcoală de la 1 septembrie. Motive: elevii sunt oricum stresaţi, iar la început de toamnă ar vrea să profite de sejururile ieftine de pe litoral.

După un an în care şcoala s-a schimbat de la o zi la alta, iar rezultatele au fost mult sub aşteptări, acum se pregătesc…alte schimbări.

âÎn loc de 13 septembrie, şcoala ar putea începe în data de 6 septembrie. Ba chiar mai devreme. 1 septembrie, în funcţie de data din calendar. Vacanţa de vară ar urma să înceapă în data de 25 iunie şi nu îin 18 iunie. De la această propunere au pornit şi discuţiile în spaţiul public – între elevi, părinţi profesori, dar şi ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu.

Elevii vor şcoală cu o săptămână mai devreme, dar să nu se termine mai târziu.

Rareş Voicu, preşedintele elevilor: „Pentru a se echilibra semestrele şi nu a ajunge cu orele până vara târziu până când temperatura din clase e crescută şi disconfortul din clase e mare”.

Tot elevii spun că 1 septembrie ar trebui să fie data standard pentru începutul şcolii, indiferent cât de lung e anul.

Antonia Pup, Societatea Academică din România: „România are cel mai scurt an şcolar din Uniunea Europeană. De ce să ne mirăm că elevii se plâng de programa încărcată când ai un an şcolar atât de comprimat?”

Acum, elevii din România merg la şcoală timp de 33 sau 34 de săptămâni. În Germania, de exemplu, se studiază 42 de săptămâni pe an. Suntem la coada clasamentului din Uniunea Europeană, alături de Albania şi Malta. Iar dacă elevii par mai înţelegători, părinţii nu vor să audă de prelungirea cursurilor, atât timp cât materia rămâne la fel de stufoasă.

Iulian Cristanche, preşedintele părinţilor: „Se doreşte calitate, dar nu cantitate. Sunt alţi părinţi care spun că aceşti copii sunt stresaţi de atâta şcoală şi mai există o categorie de părinţi care spun că ei vor să îşi planifice concediul inclusiv în prima parte a lunii septembrie când este programul litoralul pentru toţi”.

Conform ordinului de Ministru publicat în februarie, anul scolar viitor începe în data de 13 septembrie.

„Extinderea perioadei de cursuri este un deziderat. Înseamnă o durată de pregătire mult mai mare. Durata de pregătire acum este mai importantă decât oricând pentru a putea recupera pierderile”, spune ministrul Educaţiei.

Şi mai vrea ceva. Trimestre în loc de semestre.

„Are o serie de avantaje, evaluări mai multe, poziţionarea vacantelor de iarnă, primăvară, vară într-un mod mai firesc”, mai spune Cîmpeanu.

De mai bine de douăzeci de ani se învaţă în două perioade. Revenirea la trimestre s-ar putea întâmpla, spune ministrul Educatiei, doar din anul şcolar 2022- 2023, alături de schimbarea planurilor-cadru pentru liceu şi a programei şcolare.

