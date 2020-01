Stefan Mandachi, antreprenorul cunoscut pentru ca a lansat protestul #sieu si pentru ca a construit, simbolic, primul metru de autostrada din Moldova, i-a transmis miercuri o scrisoare deschisa premierului Ludovic Orban, in care ii cere angajamente concrete, nu promisiuni goale, in ce priveste realizarea Autostrazii Moldovei.

„N-am nicio obligatie fata de nimeni, nu sunt grevist de serviciu, am si treaba, am si viata privata, am si job, dar ca idee, obisnuiesc sa cer scurte precizari cand se ingroasa glumele. De pilda: De cand a plecat acasa guvernul praf al duamnei Dancila, a trecut un sfert de an (era sa zic de veac), potrivit ziare.com.

M-am uitat la ceas, daca vine vreo lamurire (cat de cat oficiala) cu privire la problema mea (si a comunitatii mele): exact, faza aia, cu autostrazile. N-am fost absurd sa cer minuni la o luna dupa inscaunare, dar au trecut mai multe luni si in afara de cateva scuze ciudate si fumate, nimic. Macar… sa vorbim.

Daca intr-un sfert de an nu s-a ROSTIT nicio propozitie clara despre autostrazi, ma intreb cand se vor FACE EFECTIV, cand se vor CONSTRUI ele? Daca n-avem nici scenariul, ce ne facem cu regia? A fost Revelionul, Boboteaza, am inteles, dar totusi suntem in 2020. (Sau ramane valabil cum am stabilit in 2019, dupa Revelion?) Sper ca nu. Incepe clasicul balci al scuzelor?

Asa ca m-am gandit sa adresez carmuitorilor tarii o intrebare logica si de bun simt, ca sa-mi fac si eu planul de afaceri pe anul 2020″, a scris pe Facebook Stefan Mandachi.

Acesta prezinta si „cererea urgenta de clarificare” pe care i-a trimis-o lui Ludovic Orban „in calitate de om de afaceri roman, investitor local, contributor la Bugetul de stat al Romaniei, platitor de impozite si taxe”.

„Imi motivez cererea cu un singur argument. Pe cat de simplu, pe atat de necesar si firesc intr-o Romanie normala: SA IMI FAC PLANUL DE AFACERI LA INCEPUT DE AN. Dupa cum bine stiti, ca sa iti faci un plan de afaceri, ai nevoie de date concrete. Doar cu gandire pozitiva si cu vorbe nu rezista in timp nicio afacere.

Orice plan are un termen limita, nu se fac planuri cu scadenta la vesnicie. Nu putem sa intocmim o strategie pe termen lung, fara sa ne bazam pe date precise si reale. Ar fi o inselatorie la adresa salariatilor si colaboratorilor nostri, o iluzie antreprenoriala, un proiect mincinos si fantezist.

Continuarea scrisorii aici

Foto: Facebook/Ştefan Mandachi