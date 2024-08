În sistemul de sănătate se conturează tot mai clar un fenomen îngrijorător în ultima perioadă. De la an la an, cadrele medicale sunt tot mai prost pregătite, iar conducerea Federației ”Solidaritatea Sanitară” din România precizează că o mare vină o poartă școlile liceale postliceale, unde a scăzut simțitor calitatea formării profesionale. În momentul de față are loc schimbarea vechii generații de asistenți medicali, bine pregătiți, cu tinerii proaspăt ieșiți de pe băncile școlii care nu reușesc să susțină același standard. Pentru a remedia situația este nevoie de o intervenție a Guvernului României, Ministerului Educației și Ministerului Sănătății.

”Îngrijorată de numărul în creștere de dovezi publice privind scăderea calității formării profesionale furnizată de școlile postliceale sanitare, Federația „Solidaritatea Sanitară” din România solicită Guvernului României, Ministerului Educației și Ministerului Sănătății, implicarea urgentă în rezolvarea acestei situații.