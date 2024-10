Întreaga situație politică din țară ne determină să creionăm multe scenarii, fiecare având păreri diferite despre ce se petrece în politica de centru.

O perspectivă interesantă a fost prezentată de Valeriu Turcan:

„Sunt greu de evaluat acum consecintele activarii intr-un stat membru al Uniunii Europene, de catre PSD & reteaua de sprijin, a metodelor politice nedemocratice de tip rusesc.

Scoaterea din cursa electorala prin mijloace non-politice, cu mana Curtii Constitutionale, indica exact tipul de actiune abuziva practicata pe scara larga in Federatia Rusa.

CCR devine instanta de cenzura a discursului politic si a drepturilor electorale ale unui membru ales al Parlamentului European, pentru a avantaja un alt candidat.

MCV-ul a fost ridicat pe baza asigurarilor mincinoase venite de la Bucuresti, ca nu mai exista legaturi dubioase si control politic asupra justitiei.

Ori, daca te uiti la CCR si la Inalta Curte dominata de clanul Savonea, numai de o justitie independenta politic nu putem vorbi astazi.

Cand devine posibila o astfel de decizie CCR?

Cand noii lideri politici de la PSD, veniti din teritoriu doar cu scoala vietii nu au educatia democratica necesara. Orice mijloace sunt acceptate, indiferent cat sunt de neconstitutionale.

Cand nu mai functioneaza niciun fel de mecanisme de presiune si control democratic. Gasca CCR face ce vrea. Clanul Savonea exact la fel. Pe nimeni nu mai preocupa.

Totusi, merita sa ne amintim ca nu acesta este standardul european, nu pentru astfel de lucruri am fost acceptati in Uniunea Europeana, unde noi ne-am straduit sa intram.

Ce lucruri bune sa astepte cetatenii, firmele sau partenerii europeni de la o tara unde politicieni si judecatori sunt complici intru incalcarea flagranta a Constitutiei spre beneficiul unui candidat in alegerile prezidentiale, Marcel Ciolacu si in detrimentul altora – Geoana, Ciuca, Lasconi, Sosoaca?

De ce nu l-a scos Curtea Suprema din America pe Trump din cursa electorala pentru enormitatile si exagerarile pe care le-a spus deseori?

De ce nu i-a dat prin cap lui Ion Iliescu sa-si scoata contracandidatii din cursa electorala?

Generatia fara educatie din “noul” PSD, mai periculoasa pentru democratie decat vechiul PSD.”

Valeriu Turcan