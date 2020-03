„Ne sunt dragi, dar de aceste sărbători nu se poate” – Sintagma de zilele trecute a președintelui Klaus Iohannis, prin care românii din diaspora trebuia să înțeleagă foarte clar: să nu vină în țară!

În ciuda barierei între românii din țară și cei din afară, autoritățile întreprind zilnic repatrieri pentru cei din străinătate, care, după cum susțin aceștia, nu mai pot să rămână acolo unde sunt, întrucât nu mai au locuri de muncă, bani ș.a.m.d., cei mai mulți dintre ei fiind sezonieri.

Ziua de vineri a fost una tensionată pentru Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Constanța, întrucât o astfel de repatriere a încins spiritele. Nu mai puțin de 1.500 de români vor ateriza, la propriu, în Constanța, începând de sâmbătă. Scânteile în CJSU au fost atât de mari, încât membrii acestora au început să trimită pe surse informări către presă, cum este aceasta:

„In data de 21.03.2020 vor sosi la Aeroportul Constanta două aeronave operate de Compania Blue Air din direcția Torino Italia, după cum urmează:

– prima aeronava cu decolare la ora 06.50 ( ora Italiei) și aterizare la ora 10.30(ora României) cu aproximativ 120 pasageri la bord

– a doua aeronava cu decolare la ora 08.20(ora Italiei) și aterizare la ora 12.00( ora României) cu aproximativ 189 pasageri la bord.

Aeronavele sunt înregistrate in regim de zbor regulat in scopul repatrierii cetățenilor romani in contextul COVID 19 prin vânzare de bilete de către compania BLUE AIR. Datele privind orele de operare cât și numărul de pasa feri mai pot suferi modificări”.

Din păcate, Constanța nu are capacitatea în spitale pentru o astfel de repatriere. De exemplu, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase are doar 220 de paturi în total…

Pentru prefectul Niculescu, partidul este mai important decât Constanța

Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a înaintat propunerea cu titlu de recomandare. În Comandamentul de vineri, mai mulți directori de deconcentrate sau șefi de structuri de forță s-au opus, din rațiunea enumerată mai sus, însă prefectul George Niculescu, de regulă șters în Comandament și pentru care partidul este mult mai important decât Constanța, a insistat ca această recomandare să se aplice add litteram. Prefectul Niculescu avea posibilitatea să refuze propunerea ministrului. Opoziția din ședință a fost inutilă, iar recomandarea lui Vela se va pune în aplicare.

Pe parcursul acestei zile, jandarmii au fost desfășurați în mai multe locații din stațiunea Mamaia, unde se pare că românii repatriați vor fi cazați și ne referim aici la hotelurile Perla, Majestic, Napoli și, evident, Flora. De asemenea, se vorbește și despre hotel Doina din stațiunea Neptun, întrucât este administrat de Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat.

MAE confirmă zborurile

Vineri seară, Ministerul Afacerilor Externe a confirmat primul zbor, cel din Torino:

„Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor au identificat mai multe variante de transport aerian care vor permite revenirea în țară a cetățenilor români, nerezidenți, care sunt lucrători sezonieri, afectați de restrângerea drastică a activităților economice în care erau angrenați în Italia, precum și a cetățenilor români care se află în Italia în situații deosebite, fără posibilități reale de a continua prezența pe teritoriul italian, ceea ce impune repatrierea acestora în cel mai scurt timp. Detaliile privind organizarea acestor curse de tip charter vor fi comunicate în timp util cetățenilor români care se încadrează în criteriile enunțate mai sus. O primă cursă va fi organizată dinspre Torino la data de 21 martie 2020. Reînnoim apelurile făcute anterior privind evitarea oricăror călătorii externe care nu sunt absolut esențiale și recomandarea ca turiștii sau cetățenii români aflați temporar în străinătate să revină de urgență în țară. Totodată, facem apel la cetățenii români de a da dovadă de înțelegere și responsabilitate și de a evalua în mod responsabil oportunitatea călătoriilor în străinătate în acest moment. Astfel de călătorii pot antrena riscuri majore, periclitând siguranța cetățenilor și posibilitatea acestora de revenire în țară. De asemenea, facem apel la cetățenii români cu domiciliul sau reședința în străinătate de a respecta cu strictețe recomandările autorităților din aceste state și subliniem că deplasările către România nu sunt recomandate”, au transmis reprezentanții MAE.