Diana Sălnicean, o tânără maramureșeană, elevă la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Baia Mare, trăiește pentru muzică. Astăzi vom afla mai multe despre tânăra care se pregătește pentru Festivalul de muzică francofonă «Chants, Sons Sur Scène». Festival amânat din cauza pandemiei de coronavirus și care speră că urmează să fie reprogramat.

eMM: De când ai început să cânţi şi cine te-a îndrumat înspre muzica?

Diana: Am început să cânt încă de când eram mică, într-un cor, cu mai mulți copii. Venea o doamnă cu studii în muzică, și ne învăța să cântăm vocal sau la instrumente. Atunci am aflat de la ea că am calități de soprană. Peste câțiva ani, în clasa a VIII-a, am avut un profesor nou de muzică, care, după ce m-a auzit cântând, mi-a spus că ar fi bine să mă înscriu la canto, pentru că sunt foarte talentată.

eMM: Care consideri că a fost cel mai important eveniment din cariera ta?

Diana: Primul eveniment important a fost într-un an, de 1 iunie, pe o scenă, în fața cadrelor didactice și a mai multor copii. Am cântat acolo, deși eram foarte emotivă și îmi tremura vocea.

eMM: Care sunt obiectivele tale în ce privește muzica?

Diana: Mi-aș dori să fac mai multe ore de canto și mi-aș dori ca, după ce termin liceul, să mă înscriu la Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca.

eMM: Ai un model sau vreo personalitate pe care ţi-ai dori să o urmezi?

Diana: Îmi place foarte mult Andra Măruță și mi-aș dori din suflet să o întâlnesc.

eMM: Cum arată o zi din viaţa ta? Pe lângă muzică, mai ai şi alte pasiuni?

Diana: Aproximativ, fiecare dimineață o încep făcând sport (mișcare, exerciții fizice). După aceea mă ocup de treburi casnice (curățenie , gătit), iar în timpul liber cânt, stau cu pisicile mele sau fotografiez. Îmi place foarte mult să fotografiez și mă gândesc și aici, la o carieră. (Pagina mea de facebook: https://www.facebook.com/Diana-Sălnicean-Photographer-105538374384922/)

eMM: În final, ce ai vrea să transmiți ceva celor dragi?

Diana: În primul rând, îi mulțumesc mult profesorului meu de canto, Mihăiță Chiș, pentru că dă dovadă de responsabilitate, ajutându-mă să avansez și învățându-mă să cânt corect. De asemenea, îi mulțumesc și doamnei profesoare de muzică din liceu, care mă ajută să mă pregătesc pentru Festivalul de muzică francofonă «Chants, Sons Sur Scène», care sper că va fi reprogramat curând după ce se termină cu pandemia de coronavirus Și nu în ultimul rând, transmit mulțumiri colegilor mei de clasă care mă susțin și familiei mele!