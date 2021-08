Un nou scandal a izbucnit în showbiz! De data aceasta, protagoniștii sunt Gheorghe Turda (73 de ani) și Constantin Enceanu (57 de ani). Cei doi soliști de muzică populară și-au aruncat cuvinte grele la un eveniment la care au participat recent.

Conform Impact.ro, tot circul ar fi pornit după ce Enceanu s-a arătat nemulțumit atunci când Gheorghe Turda era pe scenă și interpreta o doină. Cei doi rapsozi nu s-au putut abține și s-au luat la harță din cauza repertoriului. Într-un exces de furie, Turda i-a aruncat un pahar de apă în față lui Constantin Enceanu.

La câteva zile de la incident, Gheorghe Turda a explicat ce s-a întâmplat, de fapt, între el, și colegul de breaslă. Solistul Epocii de Aur a dezvăluit că nu are de gând să-l ierte pe Enceanu pentru scenele petrecute în public.

„Eu nu am reacționat foarte dur atunci și nu doresc să amplifice cineva tot ce s-a întâmplat, doar așa l-am putut liniști. Până acum pe Enceanu se pare că nu l-a pus nimeni la punct. Eu nu permit nimănui să își bată joc de numele și cariera mea care este de peste 50 de ani. Se vede din priviri că are ciudă pe mine și nu doar pe mine ci și pe artiștii din Epoca de Aur.

Nu am vorbit deloc cu Enceanu după cele petrecute, exclus să îl și sun, nu se pune în discuție așa ceva. La finalul evenimentului a fugit ca un laș. Este josnic și urât din partea lui tot ce a făcut. Eu l-am iertat pentru că am foarte mulți dușmani, nu am timp de el. Însă, nu vreau să mă împac cu el. Enceanu este un dușman feroce pentru mine’, a declarat Gheorghe Turda pentru Impact.ro.

În schimb, Constantin Enceanu a preferat să fie mai discret în declarații, mărturisind că nu vrea să comenteze pe seama celor întâmplate cu Gheorghe Turda.

Pentru mine este o poveste incheiata. Un subiect epuizat deja si ca atare nu am ce sa mai comentez pe marginea cele petrecute. Nu consider ca e vreun scandal la mijloc intre mine si Gheorghe Turda’, a declarat Constantin Enceanu.

viva.ro